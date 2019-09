Magnus överlevde katastrofen – miste flickvän och båda föräldrarna

25 år har gått sedan den ödesdigra natten. Magnus Lindström överlevde förlisningen, men miste båda sina föräldrar och sin flickvän. Han har hunnit fylla 48 år. Vid tiden för olyckan bodde han i Borlänge och studerade på högskolan. Resan till Tallinn var tänkt att bli en ren nöjes­tur för familjen.

Det fanns inget annat att välja på än att försöka överleva.

På hemresan gick Magnus, hans dåvarande flickvän och föräldrarna tidigt till sängs. Han hade svårt att sova på grund av det hårda vädret. Plötsligt small det till och fartyget fick slagsida. Magnus väckte flickvännen och föräldrarna. De möttes av kaos i Estonias korridorer. Människor och spelautomater om vartannat. Många var svårt skadade, en del var redan döda.

– Jag kände ingenting utan tänkte bara att vi måste ut. Fokus låg bara på att komma ut. Det fanns inget annat att välja på än att försöka överleva.

Medan Estonia sjönk allt mer började Magnus klättra uppför, men när ingen av de andra kom efter vände han tillbaka. Han försökte få dem att ta sig över en korridor till trapporna. Magnus mamma uppmanade honom att springa, att försöka klara sig.

– Antingen köper jag en kvarting och gräver ner mig eller också fortsätter jag att leva. Man kan sörja utan att för den skull förstöra sitt eget liv, förklarade han i en tidigare intervju.

Hur ser du på händelsen idag?

– Jag tänker inte så mycket på händelsen i vardagen. Det är klart att man tänker på sina föräldrar. Men själva årsdagen betyder inte så mycket idag. Det finns andra problem i vardagen som måste lösas. Ofta så är det ni i media som påminner mig.

När vi hör av oss var femte år?

– Ja…skratt…det stämmer ganska bra. När det hade gått 15 år var det nog ingen som hörde av sig.

Är det jobbigt att prata om händelsen tycker du?

– Jag har aldrig haft problem med att prata om det som hände. Det kan vara en del av min bearbetning.

SEA (Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga) har en teori om att det kan finnas ett hål i skrovet och att det ska vara en av anledningarna till olyckan. Man vill att det ska genomföras dykningar för att utreda om så är fallet. Vad är dina tankar kring detta?

– Jag tror också att det är ett hål i skrovet. Men jag har inte alls samma teori. Jag tror att det är så enkelt som att när det kom in vatten på bildäck så var det tung last och maskiner som slog hål på skrovet, så att vattnet läckte in mycket fortare. Alla teorier som finns med i bilden, det är nog en enklare orsak till att det gick som det gick. Jag vittnade om att jag hörde en smäll som gjorde att det kändes som vattnet kom in fortare. Man kan inte bortse från att bogvisiret lossnat. Vatten har ju kommit in den vägen. Men det borde inte ha gått så fort.

Tv: Så sjönk Estonia

Är det en bra idé att genomföra dykningar för att utröna om det finns andra orsaker till katastrofen?

– Det har jag inga problem med. De kan väl dyka. Men vad hjälper det nu. Jag kan tycka att man gräver ner sig lite grann. Fartyget var inte byggt för att gå på öppet vatten, det var byggt för att gå till Åland. Man har slarvat med underhållet på båten. Man åkte för fort. Det är många faktorer som spelat in.

Hur ser livet ut idag?

– Jag bor tillsammans med min sambo sedan tio år. Barnen har flyttat hemifrån alla tre. Jag driver ett företag med två andra. Hoppade av jobbet på ABB för tre år sedan.