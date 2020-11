Magnusson: Du hade fel, Maradona, det finns visst idoler – och de dör aldrig

Jag ber min mamma kika i de gamla fotoalbumen.

Ska man i en lokaltidning i Dalarna skriva om en man som växte upp en sisådär 800 mil bort vill jag ha på fötterna att personen i fråga tidigt fanns i mitt medvetande.

Jag har bollen vid fötterna på det där fotot från sent 80-tal. Jag "var" Diego Maradona (världsmästare 1986, samma år som jag är född) eller Marco van Basten (Europamästare 1988), men min vänsterfot gjorde attraktionskraften hos "Don Diego" större.

Med åren blev jag också medveten om att Diego Maradonas hela aura var en naturkraft i sig, och en attraktion både för vad han gjorde på fotbollsplanen men kanske ännu mer utanför. Jag kom att skriva ett specialarbete om Maradona i gymnasiet, och jag såg honom faktiskt spela fotboll i Globen, av alla ställen, i en jippomatch 2006. Och min upprymdhet visste häromåret knappt några gränser när någon, knappast Diego personligen, administratör för Maradonas officiella Instagram-profil (med drygt sex miljoner följare) gillade en bild jag lagt upp på min brorson iförd en Napolitröja med nummer 10 på ryggen.

När jag skriver det här har en dryg timme passerat sedan dödsbudet från Buenos Aires. Vi kan tala lokaltidning hur mycket vi vill, men känslor är för Guds (Diegos!) skull universella – och "El Diego" har inspirerat fotbollskillar- och tjejer från Pampas till Persbo.

En snabb titt i flödet på sociala medier räcker för att förstå att jag inte är ensam om att känna de här känslorna för Diego Armando Maradona. Jag ser grabbar och män (och nån enstaka tjej) i alla åldrar dela bilder med sorgsna emojis och rader om att Diego var "den enskilt största anledningen till att jag föll för Argentina, Napoli och...fotboll".

Jag kan inte skriva det bättre själv, för när jag försöker sätta ord på Maradonas betydelse i mitt liv så är det just det. Diego Maradona öppnade dörren till den latinamerikanska lidelsen för fotboll, och – framför allt – att det gick att spela vackert men ändå effektivt.

Diego Armando Maradonas liv var lidelse. Och lidande.

Att fastna i diskussioner kring om han var tidernas främste fotbollsspelare blir snabbt en labyrint av argument som är svår att hitta ut från. Jag nöjer mig med att konstatera att det spel Maradona presterade under den där magiska sommarmånaden i Mexiko när Argentina vann VM 1986 sannolikt är oöverträffat än i dag på individuell nivå.

Han förvandlade ett dittills titellöst Napoli till italienska mästare två gånger om, under en era då Serie A var den tveklöst bästa ligan i världen. Han vann med ett lag som inte hette Juventus, Milan eller Inter – och riktade ett kollektivt långfinger från det fattiga syd mot den ekonomiska eliten i norr. Han gjorde det i en tid när fotbollen inte var samma miljardindustri och dess stjärnor lika skyddade som i dag, något som bland annat möjliggjorde för Andoni Goikoetxea att sparka sönder Maradonas fotled i en spansk ligamatch och komma undan med blott en varning.

Den fattige förortsgrabben Diego i det ruffiga, luggslitna Neapel var till en början ett perfekt giftermål. Med tiden kom det att dränera honom på såväl energi på fotbollsplanen och livslust utanför den. Ni som har sett dokumentären Maradona – som gick på SVT – vet vad jag talar om. Drogerna, maffian, kvinnoaffärerna, hans utomäktenskapliga son. Till slut nådde den perfekta stormen orkanstyrka, och 1991 lämnade han sitt älskade Neapel under förnedrande former efter att ett dopningsprov visat spår av kokain.

I världsmästerskapet 1994 hette substansen efedrin, och en till synes pånyttfödd 33-åring – som lett Argentina i gruppspelet, serverat Caniggia och Batistuta och gjort ett drömmål mot Grekland, vandrade bort från den internationella scenen med ett sorgstänkt mörker bakom sig.

För så är det; Diego Armando Maradonas liv var lidelse.

Och lidande.

Från fattigkvarteren i Villa Fiorito där han inte ens femton år fyllda slog fast i en tv-intervju att: "Jag har två drömmar. Den ena är att spela VM. Den andra är att vinna" till dess att han, gravt överviktig, i en intervju med Alexandra Pascalidou 30 år senare tittade in i kameran och sa: "Det finns inga idoler. Okej?" så brände Maradona ljuset i båda ändarna.

Han ville inte att ungdomarna skulle se honom som en förebild efter allt vidlyftigt leverne, alla droger och dåliga beslut.

Men nånstans där låg också Diego Maradonas storhet, och förklaring till varför han var folkets mästare. Han var inte en idol för att han var felfri, han var idol för miljontals människor just för att han hade så många brister. Det gjorde honom mänsklig. Han representerade de fattiga och utslagna, skänkte hopp till de som inte hade något och drog sig inte ens för att utmana maktens män i det lika mäktiga som korrupta Fifa.

Inte ens fotbollens störste magiker kan lura döden hur många gånger som helst

Han slutade aldrig att tala om orättvisorna hemma i Argentina (vilket förvisso också ledde till ett något tveksamt, låt vara naivt, samröre med Fidel Castro – som kuriöst nog dog även han den 25 november 2016 – och Huvo Chávez) och så sent som i våras auktionerade han ut sin VM-tröja från Mexiko-VM för att samla in pengar till utsatta grupper i Buenos Aires under coronapandemin.

Och han glömde aldrig vem han var; att den västtyske reserven Frank Mill fick hans tröja efter VM-finalen 1990 säger nånting om Diego. Inte Matthäus, Völler eller Brehme. Avbytaren Frank Mill fick kliva in i Argentinas silverdeppiga omklädningsrum efter finalen, för tröjan hade Maradona lovat honom i halvtid.

Han förblev Diego, den fattige drömmaren som från 15 års ålder fick bära hela hans familj förhoppningar och försörjning, hela livet, men "Maradona" blev hans sköld för att klara av den råa och cyniska världen därute där han blev en handelsvara som alla slet i.

Som hans personlige fystränare Fernando Signorin uttrycker det i dokumentären:

"Med Diego skulle jag gå till världens ände, men med Maradona skulle jag inte ta ett enda steg".

Nu har Diego Maradona nått tidens ände, och han är inte längre en del av den fysiska världen. Han blev 60 år och jag hade önskat att han hade blivit 100, men med tanke på hans alla hälsoproblem levde han nog på övertid redan nu.

Inte ens fotbollens störste magiker kan lura döden hur många gånger som helst. Till slut stannade det där hjärtat som bankat så hårt och så lidelsefullt i sextio år, och en hel fotbollsvärld sörjer den kanske främste spelaren genom alla tider. Nu får han spela boll med Georgie Best och Johan Cruijff i himlen, och en dag – låt den dröja – gör Pelé er sällskap.

Jag sörjer också även om du hade fel, Diego.

Det finns visst idoler. Du var min första, och idoler dör aldrig.