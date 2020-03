Magnusson: Leksand är inte Dylan – hockey utan publik är en dålig idé

Minns ni den där reklamkampanjen Paf lanserade för en handfull år sedan?

Under parollen ”Experiment ensam” ville det åländska spelbolaget ta reda på vad som händer när man tvingas göra saker ensam, som man normalt sett gör tillsammans med andra. Blir upplevelsen starkare? Förhöjs känslan?

Fredrik Wikingsson fick chansen att se Bob Dylan – som han varit besatt av sedan barnsben – riva av fyra låtar på scenen med det svenska TV-ankaret som ensam åskådare i publiken.

– Det var en av topp tre-upplevelserna i livet. Två förlossningar och det här. That’s it. Det tråkiga är att jag inte kommer ha kvar den här känslan när jag vaknar i morgon, kommenterade han den smått omtumlande upplevelsen för Aftonbladet.

Och när musiken tystnade i periodvilan var ventilationen det enda som hördes. Det här var inte hockey. Det här var kusligt.

Under torsdagskvällen fick jag som en av två medierepresentanter på plats – den andre var Siljan News-stringern Rasmus Näsman – uppleva något som med lite god vilja skulle kunna jämföras med vad den ena halvan av Filip och Fredrik-duon var med om i den där ödsliga konsertlokalen i Philadelphia 2014.

Ni vet ju bakgrunden vid det här laget; en värld som corona-febrar, länder som sätter delar av befolkningen i karantän, stänger skolor och ställer in idrottsevenemang. Nu har corona-verkligheten kommit ifatt Sverige. Regeringen förbjöd tidigare i veckan att stoppa alla evenemang som samlar mer än 500 personer. SHL valde ändå att genomföra den sista grundserieomgången, men utan publik.

Och visst, showen kanske måste rulla vidare – men jag är ledsen, Leksands IF, ni är inte Bob Dylan. Er första guldstänkta halva av 70-talet var möjligen i paritet med Blonde on Blonde, men säsongen 2019-20 når er upplaga knappt upp på Self Portrait-nivå.

Att då se er live utan er hemmapublik – som ju håller hög SHL-klass – är ingen större konstupplevelse (även om rivstarten i andra perioden imponerade och lade grunden till 5–2-segern mot HV71).

Ishockey utan publik är som en Lamborghini utan bensin, en Pavarotti utan röst, en obesvarad kärlek – och en dålig idé.

Att se en SHL-match utan läktarsångerna, skriken, ropen och trumslagen var surrealistiskt för oss i mediapacket och det femtiotal funktionärer som var på plats. Jag undrar hur det var för spelarna. Det var samma gamla vanliga testosteronstinna pyrotekniska inmarsch. Men sedan bara tystnad. Man hörde varje skär, varje rop och varje puckmottagningen långt där nere på isen.

Och när musiken tystnade i periodvilan var ventilationen det enda som hördes.

Det här var inte hockey.

Det här var kusligt.

Idrotten och politiken gör nu gemensam sak i kampen mot coronaviruset, och det är bra så. Jag vet inte mycket om coronavirusets skadeverkningar, men jag läser om att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Kan vi hjälpa till med att undvika smittspridning genom att ställa in idrottsevenemang bör vi förstås göra det. Livet överträffar idrotten, oavsett vad Bill Shankly en gång sa.¨

För det lär väl bli nästa steg även i Sverige. Både NHL och NBA har stoppat sina matcher på obestämd tid. Ishockey-VM lär ställas in och fotbolls-EM skjutas upp. Alternativet att spela vidare utan publik är inget bra alternativ, idrotten är ingenting utan sina fans.

Att det ”blir roligare tillsammans” är må hända ett platt konstaterande, men inte desto mindre sant.

Det slog ett åländskt spelbolag fast redan för sex år sedan.