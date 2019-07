Maj Wechselmann: Skandal att det inte görs mer svensk seriös film

Ögonblicksbild från möte på Filmhuset i Stockholm 2001: som ordförande för Oberoende Filmares Förening har jag sammankallat alla filmdistributörer i Sverige. De kommer enbart därför att Svenska Filminstitutet direktör sitter i diskussionspanelen; Åsa Kleveland. Distributörerna av de stora amerikanska filmerna förklarar att det kostar 350.000 kr första dagen (en halv miljon idag) för att distribuera en stor amerikansk film i hela landet.

Vi små aktivistiska svenska filmare lyssnar bedrövade. Detta – påpekar distributörerna – är kostnaden för att frakta ut med tåg till storstäderna ca 30 35-millimeters filmkopior av celluloid i Sverige (15 kilo per styck - kostnad 13.000 kr per styck) plus att betala jätteannonser, plus eventuellt ta hit någon amerikansk stjärna på vinst o förlust. 86 procent av allt som distribueras i Sverige 2001 är just amerikanska storfilmer. Filmkopiorna av celloluid, utländska eller svenska filmer, är ganska repade och sönderkörda när de äntligen når ut till smärre städer och samhällen i landet något år senare.

Redan 13 år senare är förhållandena totalt förändrade på grund av ny teknologi: till en kostnad av en miljard svenska kronor har i stort sett samtliga svenska biosalonger digitaliserats. Svenska Filminstitutet har bistått med 400 miljoner statliga pengar. Kommunerna ute i landet har bistått med 600 miljoner skattekronor, de mest kommersiella biografer har tagit stora lån för att digitalisera.

Men då har väl andelen svensk seriös film på bio blivit mycket större? Nej. Den kvarstår på sina 17 procent av svenska biografers marknadsandelar. Det är faktiskt en skandal att så mycket pengar utnyttjas så eländigt illa.

Plötsligt kan du visa samma film på alla biografer samtidigt. En liten lus som jag kan visa Moa Martinsonfilmen på 28 biografer samma dag (8 mars) - för nästan inga pengar alls. Filmen kommer flygande ut till biograferna som filer via internet, det kostar distributören 300 kr att skicka iväg filmen. Bioannonserna har dels blivit billigare, dels sprids informationen om en ny film i mycket högre grad genom hemsidor och Facebook.

Under tiden får Svenska Filminstitutet mer och mer pengar för att stödja seriös svensk filmproduktion: mellan 350 miljoner till en halv miljard om året. Från 2013 tills idag har det alltså gått åtminstone 2,5 miljarder kronor till svensk film - Nå! Men då har väl andelen svensk seriös film på bio blivit mycket större? Nej. Den kvarstår på sina 17 procent av svenska biografers marknadsandelar. Det är faktiskt en skandal att så mycket pengar utnyttjas så eländigt illa. Varför är det på detta viset?

När jag själv börjar distribuera min senaste film (med stöd från Filminstitutet) inser jag snabbt att de rent fysiska dimensionerna på våra biografer verkar hämmande när det gäller biografföreståndarnas vilja och mod att satsa på annat än gamla kända amerikanska kort som Disney till exempel.

Fram till detta år har Folkets Bio distribuerat 17 av mina biograffilmer i salonger i storstäder och universitetsstäder. Folkets Bios salonger rymmer oftast 150 till 200 platser. Biograferna ute i landet, mest de många Folkets Hus och Parker-biografer rymmer upp till fyra gångar så många stolar - ibland 500 i en enskild salong.

Skall det statliga stödet till svensk film ge något som helst kulturellt resultat är det nödvändigt med en helt annan visningspolitik som tar fasta på samma principer som Riksteatern och lokalt organisationsarbete i stort.

De här stora salongerna är ett arv från en annan mycket stormig epok. Folkets Hus byggdes ofta av frivilliga händer på söndagar, av människor som jobbat 10-13 timmar sex dagar i veckan för en usel lön. Upp till 1200 människor trängdes i dessa salonger för att lyssna på agitatorer som bland annat Kata Dalström, som talade om att en politisk förändring var möjlig och att andlig bildning var ett måste. Just nu ser det ut som om man har kastat de statliga och kommunala miljarderna i sjön.

Om det massiva stödet till en teknologisk revolution har hittills mycket skrivits. Man talar om en ny visningspolitik för biograferna - medan väldigt lite har gjorts. Skall det statliga stödet till svensk film ge något som helst kulturellt resultat är det nödvändigt med en helt annan visningspolitik som tar fasta på samma principer som Riksteatern och lokalt organisationsarbete i stort. Det är inte omöjligt. Gerilla-distributörer som jag har på mindre än ett halvår nått ut till mer än femtio ställen i Sverige istället för de traditionella 10-16 ställen som Folkets Bio erbjuder. Att vi nått så långt beror just på ett aktivt samarbete med lokala organisationer. Det är dags att diskutera hur vi når fler.

Läs också: Maj Wechselmann: Akademiens misshandel av Moa Martinson – ett mönster av kvinnoförnedring

Maj Wechselmann