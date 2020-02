Maj Wechselmann: Vi måste skriva på FN-förbudet mot kärnvapen

"Vördnadsfullt betraktade vi hur den purpurfärgade eldpelaren sköt uppåt genom skyn och den blev även mer livaktig när den steg genom molnen... som ett levande väsen som föddes rakt framför våra vantrogna ögon... svampens topp kändes ännu mer livaktig än pelaren, sjudande och kokande i ett ursinnigt vit krämigt skum... som ändrade form till en blomliknande form vars enorma blomblad pekade nedåt..."

Det här är vetenskapsjournalisten William L. Laurence beskrivning av atombomben över Japanska Nagasaki en månad efter den fällts (9/8-1945) (“Atomic Bombing of Nagasaki Told By Flight Member” New York Times 9/9 1945).

Lawrence hade hyrts in av generalen L. R. Groves som hade det militära ansvaret för atombombsprojektet. Lawrence blev därmed den första inhyrda "embedded" journalisten.

Den flitiga Pulitzerprisbelönade Lawrence formade i hög grad opinionen om atombomben med en myckenhet av artiklar om de amerikanska vetenskapsmännens heroiska ansträngningar för att konstruera och använda atombomben.

Från den australiensiske journalist, Wilfred Burchett, som kom till Hiroshima en månad efter bomben kom en helt annan rapport:

"Hiroshima ser inte ut som en bombad stad, den ser ut som om en gigantisk monsterångvält har kört över den och förintad den totalt...30 dagar efter atombomben dör folk fortfarande på ett mystiskt och förfärligt sätt, människor som inte blev skadade i syndafloden, dör av någonting som enbart kan beskrivas som "atompesten".

I dag har såväl Trump som Putin lämnat den pakt som Reagan och Gorbatjov kom överens om under kalla krigets kallaste dagar (1987) INF-pakten, en pakt som eliminerade såväl konventionella som interballistiska och kryssningsmissiler så att antalet sjönk från 60.000 i 1987 till lite mer än 10.000 idag. Men både Trump och Putin hotar just nu (Trump bara här om dagen) med nya hypersoniska kärnvapenbärande missiler som flyger fem gångar snabbare än ljudets hastighet.

Det kan i detta läge vara dags att kasta en tillbakablick på effekten av världens mest perversa vapen. Jag trodde jag hade danat mig en bild av vad som hände i Hiroshima sjätte augusti 1945 när jag reste och filmade i journalisten Barbro Alvings spår 2007 på Hiroshimas Memorial Museum, samt intervjuade både läkare och överlevande.

Bomben exploderade på 600 meters höjd. På ett ögonblick förvandlades dag till natt, ett svart ogenomträngligt mörker av sot där enbart bränder lyste upp. Hiroshima blev på någon minut en öken med några få upprättstående skadade sten- och betongbyggnader.

Men det finns viktiga vittnesbörd som inte kommit fram för än de allra senaste åren. Så länge har effekterna av den amerikanska censuren de första åren efter bomben alltså dröjt. De drabbade Hiroshimaborna hade ju ingen talan.

Strax efter ockupationen av Japan den 28 augusti 1945, införde amerikanske militären en noggrant förberedd censur, där offrens vittnesbörd mer eller mindre förbjöds. (Doktoravhandlingen: "The Atomic Bomb Suppressed" av Monica Braw har getts ut i USA och Japan ett antal gångar).

När Hiroshimabomben föll 08.15 var det en vacker morgon med djupblå himmel, 25 graders celsius. Bomben exploderade på 600 meters höjd. På ett ögonblick förvandlades dag till natt, ett svart ogenomträngligt mörker av sot där enbart bränder lyste upp. Hiroshima blev på någon minut en öken med några få upprättstående skadade sten- och betongbyggnader.

Sen länge vet vi att temperaturen nådde 4000 grader vid epicentrum. Det som bör intressera oss är HUR 100.000 människor kunde dö på en enda dag. Och även hur det gick för de överlevande 250.000 människor.

Av de som inte dog omedelbart fick ytterligare 40.000 de allvarligaste brandskador – deras ögon föll ut, de gick där med båda ögonen i händerna – deras hud föll av, och de fick radioaktiva strålningsskador som i loppet av ett år dödade ytterligare 40.000 personer. 140.000 av Hiroshimas invånare hade dött i augusti 1946.

Många fler skulle dö. Bomboffren som överlevt, stelnade i det desperata sökande efter vatten och blev snart till ohyggliga högar av lik. De många som sökte sig ned i floddeltat för att försöka svalka sina brinnande sår, drunknade.

Det fanns vare sig vatten eller mat till de överlevande. Klungorna av vilsna sotiga människor i sönderbrända trasor med det svedda håret på ända på fotografierna tycks fråga – Var är min pappa? Var är min bror? Var är min stad där jag brukade bo? Var är min läkare? Av stadens 16.000 läkare dog ca 15.000.

Ju mer jag läser om de miljoner av flugor som invaderade det som hade varit staden Hiroshima, nu mer än 30 grader varm – om fluglarverna som kröp omkring i de djupa infekterade såren som uppkommit av brandskador, sår som det fanns allt för få läkare och sköterskor som kunde lägga om - om alla hästarna som drev förvillade runt utan för staden döende med sina uppsvällda magar – dess mer övertygad blir jag om nödvändigheten av att samla dessa fakta på ett så monumentalt sätt så folk förstår att atomvapen är det mest depraverade vapen som civilisationen någonsin använt, glöm splitterbomber och biologiska vapen.

Det arbete som den nobelprisbelönade organisationen ICAN gör (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) för att få världens stater att skriva på FN-konventionen om förbud av användande av kärnvapen - Även Sverige som inte har skrivit på än - bör vi i likhet med Palme-centret, Greenpeace, Läkare mot Kärnvapen och så vidare stödja med alla medel.

Maj Wechselmann, regissör, dokumentärfilmare, debattör

Aktuell: Med nya filmen ”Atomen i mänsklighetens tjänst”.