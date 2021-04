Make Up Stores lager flyttar till Vansbro: ”Kommer behöva anställa fler”

Nyligen vann Lyko konkursförvaltarens budgivning för de konkursade bolagen Make Up Store AB och Make Up Shop Sweden AB. Nu är det klart att Make Up Stores lager flyttar till Vansbro.

– Vi förbereder oss för att klara av att växa ytterligare, säger Tom Thörnblom, kommunikation- och hållbarhetschef på Lyko.