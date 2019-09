Mäktig skildring av alkoholens gift

Bungalow spänner över mer än 500 sidor, berättelsen rör sig fritt mellan nutid och dåtid, mellan vitt skilda miljöer, mellan det småländska höglandet och länderna i Sydostasien. Boken blir en berättelse som likt ett gigantiskt kalejdoskop vränger ut bilder i ett ständigt växelspel av det som är och det som var, det som gick så fel i livet och det som kanske kan rättas till.

Min första tanke var, orkar jag med en här boken, denna gigantiska massa av ord och skeenden, människor och miljöer? Ja, efter ett antal sidor går det alldeles utmärkt, det finns en röd tråd att följa, spänning och förväntan stiger liksom det budskap som boken bär sjunker in hos läsaren.

Bokens centrala tema är alkohol och vad den ställer till med för missbrukaren, för familj och omgivning. Bokens röda tråd är sökandet efter en dotter till berättaren, en alkoholiserad far, lika svårt fångad under lasten som sin egen far en gång, och berättarjagets dotter, som försvunnit någonstans i Thailand, eller om kan det vara så att hon i själva verket är på flykt just från den alkoholiserade fadern?

Edwardson är en mästerlig skildrare av människor, av tidsanda och att formulera inkännande miljöskildringar. Hans beskrivningar av detta i flera romaner som till exempel i Jukebox från 2003 som skildrar det småländska höglandet i skiftet mellan 1950-tal och 60-tal slår direkt an en ton hos en läsare som upplevt den tiden

Edwardsons nya bok rör sig i fyra tidsplan, nutiden då han söker sin dotter i det människomyllrande Sydostasien, hans uppväxt i Småland för 50-60 år sedan, hans tidigare Asienresor i ungdomen under tidigt 70-tal och tiden med hans egen familj, hustru och dotter under de senaste decennierna, om hur den familjen kom att haverera till följd av hans alkoholmissbruk på samma sätt som skedde med hans första familj, i hans barndom.

Edwardssons beskrivningar av alkoholen, dess både himmel och helvete för den som dricker och av det mer renodlade helvetet för alkoholistens omgivning, medberoendet för partner, barn, övriga nära, är enastående beskrivet. Jag har aldrig läst så ingående, ja rent initierade beskrivningar av alkoholens förödande kraft, av hur alkoholisten lurar alla, inklusive sig själv, förljugenheten, falskheten, svikna löften, undangömda flaskor, de förödande konsekvenserna för alla som dras in i den virvelstormen som ett utvecklat alkoholmissbruk utgör. Det måste rimligtvis vara så att Edwardsson har upplevt detta på nära håll.

På samma sätt som berättarjaget fick sin barndom förstörd av en falsk och alkoholmissbrukande far som valde drogen framför familjen, så förstör han själv livet för hustru och dotter genom sitt eget missbruk, han som lovat att han inte skulle bli som fadern. Det här handlar om både det sociala arvet – och är jag rädd för – det rent genetiska arvet, ett ödesdrama som kan fortgå genom generationer av det som med ett ”vackert uttryck” brukar beskrivas som dysfunktionella familjer.

Då läsaren lärt sig att klara av berättarjagets alla flimrande minnesbilder av vad som varit, häftiga kast i tid och rum, liksom de stundom rätt hisnande beskrivningarna av nuet på andra sidan jorden, och de snabba växlingarna däremellan, så är det ett läsäventyr både underhållande – och - mycket tankeväckande.

Lika skickligt som Edwardsson skildrar ett inrökt och sunkigt kafé i det tidiga 60-talets Sävsjö kan han skildra folk och miljöer på berättarjagets resmål. Men det är inte bara det intensiva thailändska gatulivet, barerna, restaurangerna, de bullrande taxibilarna och motorcyklarna, dofterna från det thailändska köket med dess starka kryddor, som vimlar över sidorna, här finns lika starkt och påtagligt huvudpersonens tankar, associationer, rika minnesbilder, hans ångest och ruelse liksom hans svaga hopp om att allt på något vis skall lösa sig. Ja, det finns ett hopp, i bokens slutskede minskar missbruket och det slås upp ett fönster mot förändring förlåtelse och läkning.

Då läsaren lärt sig att klara av berättarjagets alla flimrande minnesbilder av vad som varit, häftiga kast i tid och rum, liksom de stundom rätt hisnande beskrivningarna av nuet på andra sidan jorden, och de snabba växlingarna däremellan, så är det ett läsäventyr både underhållande – och - mycket tankeväckande. Kanske hade ändå boken vunnit på ett något mer begränsat och koncentrerat format; dess budskap skulle ha nått fram med samma övertygande styrka även då.

Göran Kastlund

Recensionsfakta:

Bungalow av Åke Edwardson

Utgiven av Albert Bonniers förlag