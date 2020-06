Målaren varnar för oseriösa hantverkare – "Fick blästra av taket"

Svartjobb och oseriösa hantverkare. Och det handlar inte bara om måleribranschen.

– Det gäller alla hantverkaryrken. Det är en tillströmning över sommaren från alla håll och kanter. Jag vet inte om det är för att svensken är för lättlurad eller vad det kan ha att göra med, säger målaren Mikael Johansson från Borlänge.

Det är högaktuellt just nu. Erbjudanden, mappar med utförda arbeten och specialpriser.

– I Sverige så kostar det ju att anlita en riktig hantverkare som gör ett bra jobb. Det är väl det man utnyttjar. Man kanske tänker att det här kommer jag att få billigt. Istället för 60 000 kronor så kostar målning av huset 15-20 000 kronor.

Ingen skatt, inget kvitto, ingen försäkring. Händer det en olycka så kan uppdragsgivaren få bära en del av ansvaret.

– Det kostar mer i slutändan. En målare är aldrig bara en målare. Kundens behov, krav och önskemål bör man ha på sin checklista som hantverkare. Det är vad jag tycker.

Han har sett ett antal skräckexempel.

– Det såg ut som de hade lagt spillolja på det gamla pannplåttaket. Ljust vid taknocken och mörkare nertill. Det hade runnit ner. Man förklarade det med att priset var en tredjedel av vad grannens målade tak hade kostat. Jag fick blästra, skrapa och tvätta. Vanligtvis skulle jobbet tagit 2-3 dagar. Nu tog det nästan 10 dagar.

Idag kan man inte vara godtrogen helt enkelt.

Det är grundmoral vi pratar om menar Mikael. Det handlar om att slippa ligga sömnlös om man lämnar ifrån sig ett jobb som kunden eller man själv är missnöjd med.

– Det absolut viktigaste med ett jobb är förarbetet. Har man inte gjort det ordentligt så är det helt i onödan du sätter färg. Ska det blästras, ska det skrapas, ska det grundas, behövs det någon spärrfärg, behövs det tvättas med mögeltvätt?

Hur ser du på utvecklingen med oseriösa hantverkare?

– Det har eskalerat. Utvecklingen har gått till det sämre. Tidigare var det mest folk från Norden som kom hit och gjorde jobb. Nu kommer folk från flera olika länder i Europa. Det har blivit som att "Sverige kan man åka till och göra pengar". Man är är konflikträdd här i Sverige helt enkelt. Det känns inte bekvämt med att ställa för många frågor. Och man vill tro det bästa om folk.

Hur ska man göra om man ställs inför dessa erbjudanden?

– Man ska inte gå in i en diskussion med dem. Man säger nej tack eller no thanks helt enkelt. Vänligt men bestämt.

Och om inte det fungerar?

– Vägrar de lyssna så ringer man polisen. För att få hjälp med avhysning.

39-årige Mikael Johansson har har rötterna i de norra delarna av Sverige och är tredje generationen målare i familjen. Han var igång redan i 12-årsåldern med fadern som läromästare.

– På den tiden när farsan var ute och målade så var det vanligt att man åkte runt och knackade dörr och hörde sig för om någon behövde få någonting gjort. Det kan man inte göra idag, säger Mikael och fortsätter:

– Det är synd att behöva säga det här. Man kan inte vara för godtrogen helt enkelt. Det är jättetråkigt, men det går tyvärr inte att lita på alla.

Mikaels råd och rekommendationer

1) Anlita alltid en lokal hantverkare. Ta reda på var de har sitt kontor. Om missnöje uppstår går det alltid att nå eller besöka dem. Närheten gör det enkelt för hantverkaren att komma ut och åtgärda felen.

2) Be om att få se legitimation. Vilka är det man har på gården. Den bistra sanningen är att alla är inte ute för att jobba. Vissa är ute och rekar, så är det. "Finns det larm här, där står en splitter ny gräsklippare."

3) Be om referenser. Kontakta referenserna och kolla. Man ska var petig och jobbet ska göras på rätt sätt.

4) Kolla kvaliteten på materialet. Utländska och okända fabrikat är oftast en varningsklocka. Kunden kan bli tvingad att betala stora summor för material som egentligen kostar mycket mindre. Det är kvalitén och garantin det handlar om. Man ska heller inte låta sig luras av en låg arbetskostnad. Det kan betyda att firman tar ut för höga materialkostnader istället.

5) Man ska utnyttja rot- och rutavdraget. Skatteverket blir då informerade. Det stänger dörren för svartjobbare.

6) Det första intrycket av hantverkaren. Lita på din intiution.

7) Var vaksam på specialerbjudanden enbart för dig. Är man seriös hantverkare så kör man lika för alla helt enkelt. Kan du sätta ditt namn och prägel på jobben då ska man kunna erbjuda kunder samma villkor.

8) Till sist de äldre i samhället. Ta hjälp av era barn. Låt dem få komma och träffa hantverkaren och se hur arbetet utförs. För de flesta seriösa hantverkare är de som kommer och tittar inget hot utan istället potentionella kunder.