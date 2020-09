Målen bara fortsätter trilla in för Mora IK:s skåning: "Förtroende är det bästa man kan få"

Han har haft en ganska undanskymd roll och oftast spelat i den tredje eller fjärde kedjan. Men Oscar Eklind, 22, bara öser på.

På fredagskvällen gjorde han 1–0 tidigt i den andra perioden mot BIK Karlskoga som satte prägel på matchen som Mora till slut gick och vann med 4–1.

Med det målet är han nu uppe på totalt fyra under försäsongen – vilket är bäst i Mora så här långt. Eklind har redan under försäsongen alltså mäktat med hälften av skörden han presterade under fjolårssäsongen då det blev åtta mål på 51 matcher.

När Sporten talar med målskytten vill han inte att den goda formen ska ta slut.

– Aldrig hoppas jag. Ja, du *skånsk dialekt*, den går in nu. Det är bara att fortsätta hålla igång. Det är kul, säger han ödmjukt efter matchen.

– Jag känner att jag spelar med ett bättre självförtroende nu. Och så är det väl egentligen för alla i laget. Jag har varit vid rätt plats vid rätt tidpunkt.

Varför har du lyckats så här bra inledningsvis?

– Jag tycker att vi har fått ihop gruppen jäkligt bra. Vi har spelat mycket bättre än förra året och vi har kul tillsammans. Sedan har jag slutat tänka så mycket, det gjorde jag förut. Nu försöker jag bara göra det jag kan.

Eklind beskriver det som att laget är mer sammansatt som grupp jämfört med i fjol.

– Vi har kvar en bra stomme sedan förra året och sedan gör vi mycket saker tillsammans. Jag ska inte säga att vi inte umgicks förra året, men nu är det ingen som håller sig för sig själv. Alla är öppna och trevliga, och det hjälper naturligtvis också.

Han tycker också att den nye tränaren Johan Hedberg har lyckats sätta sin prägel på laget.

– Jo, det har han. Han har visat hur han vill att vi ska spela, och det är ett mer rakare spel. Han har varit med om mycket som både spelare och tränare.

Och det rakare och snabbare spelet passar dig bättre?

– Det tycker jag nog. Jag är stor men jag gillar också att spela med fart. Vi kanske inte spelar den roligaste hockeyn alltid, men vi vill vinna matcher. Det är vad det handlar om.

Även om han spelat i de lägre formationerna så har Eklind ändå fått utdelning. Mycket tack vare att han har fått spela mycket i special teams.

– Jag känner att jag har fått förtroende av Hedberg, och det bästa man kan få är förtroende. Jag får bara försöka rida vidare på detta.

Hur ska du bibehålla formen till när säsongen drar igång på allvar?

– Jag ska inte ändra någonting, utan bara fortsätta köra.

Vad säger du om lagets prestation så här långt?

– Om man jämför med förra året så ser man att vi har ett grundspel som syns, att vi vill spela rakare och snabbare. Alla vill framåt och drar åt samma håll. Vi har stor respekt för ledarna och de har stor respekt för oss. Vi har högt i tak.