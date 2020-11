Malin Ragnegård från Falun: ”Fantastiskt avtal”

– Det är ett fantastiskt avtal, summerar hon ett drygt dygn efter att avtalet med Sveriges kommuner och regioner presenterades.

Malin Ragnegård var fram till och med början av september månad ordförande för Kommunal i Bergslagen.

Numera tillhör hon fackförbundets ledning.

Som sådan var hon för första gången och följde avtalsrörelsen med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona på riktigt nära håll. Den sistnämnda arbetsgivarorganisationen representerar Sveriges kommunala bolag.

Malin Ragnegård, som bor i Falun, var tidigare Kommunal Bergslagens ordförande.

Hon berättar att det avtal som parterna kom överens om och som presenterades på tisdagen hade föregåtts av månadslånga förhandlingar.

– Från början stod vi väldigt långt från varandra. Vi fick sifferlösa avtalsbud från arbetsgivarna, som inte alls ville gå med på våra krav.

Men vad det led närmade sig Kommunal och arbetsgivarnas representanter varandra.

Hon är nöjd med flera delar av avtalet.

Redan på tisdagen blev det känt att de anställda inom kommuner och regioner får 5 500 kronor. Slantarna ska betalas ut som ett engångsbelopp. Exakt när pengarna finns inte på de anställdes lönekonton är inte känt.

– Både vår och SKR:s tanke är att de ska få pengarna för jul.

Annat som fack och arbetsgivare överens om på central nivå är att den som inte får alla semester förlagda under perioden juni-augusti ska få en eller två extra semesterdagar och 3 000 eller 5 000 i engångsbelopp.

Närmast väntar nu de lokala lönerevisionerna innan de nya lönerna så småningom kan betalas ut.

Det avtal som presenterades på tisdagen är långt ifrån det enda som Kommunal har att teckna.

– Nej, det återstår 69 stycken till för privatanställda medlemmar.

Dala-Demokraten har även sökt företrädare för Kommunal Bergslagen, men utan att nå någon för en kommentar.

Fakta: Kommunals nya avtal:

► Gäller i 41 månader, mellan 1 november i år fram till och med 31 mars 2024.

► Avtalet ger under de första 29 månaderna 5,9 procents löneökning. Under år 2023 bestäms utrymmet av de centrala parterna.

► Om en arbetsgivare endast kan ge en en anställd högst 14 dagars semester under perioden juni-augusti ska den anställde få två extra semesterdagar under semesteråret. Därtill även ett engångsbelopp om 5 000 kronor. Den arbetstagare som får 15-19 semesterdagar under samma period får en extra semesterdag och 3 000 kronor i engångsbelopp.

► Senast innan jul ska de kommunanställda få 5 500 kronor som ett engångsbelopp.

► Under kalenderåren 2020-2022 görs en extrasatsning på 0,6 procent för de som är utbildade för yrket.