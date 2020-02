Målskytt i comebacken – sedan svarade Abbott på Wikegårds sågning: "Vet inte vem han är"

Spencer Abbott svarade för 36 poäng på 42 grundseriematcher med Mora förra säsongen. Hos ärkerivalen Leksand har forwarden haft det tyngre och enbart noterats för 10 poäng (5+5) på 23 matcher hittills.

I matchen mot Linköping under torsdagskvällen var emellertid kanadensaren på spelhumör och satte 1–0 i slutet av första perioden via ett ett något märkligt slagskott, som eventuellt styrde via LHC-backens Hampus Larsson och ställde målvakten Jonas Gustavsson – eller så "slicade" helt enkelt 31-åringen in pucken i mål.

– Jag försökte bara skjuta så hårt jag kunde, men skottet blev lite konstigt. Jag vet inte riktigt vad som hände, men jag fick ett enkelt mål, säger Spencer Abbott.

Målet var ett glädjeämne på en i övrigt mörk blåvit kväll i Östergötland. 1–0-ledningen förvandlades nämligen till 1–2-underläge via ett tidigt och ett sent mål i mittperioden – och sedan höll Linköping undan och vann matchen.

– Vi gör ett par misstag i andra perioden som de straffar oss på. Känslan var ändå rätt bra i laget för jag tycker vi gör en hyfsad match. Man kan inte alltid se till resultatet, för vi har en ny tränare (i Ulf Samuelsson) och det tar en del tid att implementera nya saker i ett lag.

Hur är Ulf Samuelssons ledarstil annorlunda jämfört med Roger Melins?

– Svår fråga. Spelsystemet skiljer sig lite åt, och det känns skönt att vi har ett grundspel att falla tillbaka på. Vi släpper inte till alltför mycket chanser bakåt.

Men ni har fortsatt svårt att göra mål framåt, också?

– Jag vet inte vad det beror på, men mycket handlar ju om självförtroende hos oss spelare. Men jag är övertygad om att det kommer komma också om vi fortsätter spela så här.

Hur var matchen för dig personligen?

– Det kändes rätt bra, jag skapade en del chanser och gjorde ett mål. Och så ville jag ha pucken mer nu än tidigare. Det handlar väl också om självförtroende.

Med tanke på Spencer Abbotts poängproduktion förra säsongen och stora förväntningar inför den här har utfallet varit en besvikelse. Expressens och C Mores Sanny Lindström menade tidigare i vinter att Abbott "borde sparkas" då han "suger energi för gruppen" , och i den första periodpausen mot Linköping gick C More-experten Niklas Wikegård till hårt angrepp mot Leksandsforwarden.

"Abbott är inte en spelare man hänger kvar i SHL med. Han kommer att bli sämre och längta hem ju längre säsongen går. Han gör nåt spektakulärt mål ibland, men mest hasar han omkring. Jag tycker han är extremt överskattad".

Spencer Abbott är medveten om kritiken, men säger att han undviker att leta upp den på internet.

– Jag vet inte ens vem Wikegård är, men han vill väl ha nånting att säga antar jag. Jag fokuserar på mitt och söker inte upp det som sägs och tycks om mig. Sånt påverkar mig inte.

Frågan är om Spencer Abbott på isen kan påverka Leksands vidare öde i grundserien. Efter förlusten mot Linköping är avståndet upp till säker mark hela tretton poäng stort, när tolv matcher återstår att spela. Kvalödet tycks vara beseglat för LIF, även om lagets senaste målskytt vägrar tillstå det.

– Vi kan inte titta på tabellen utan måste försöka fortsätta förbättra vårt spel och spelsystem oavsett hur det ser ut. Vi skulle kunna vinna sju-åtta matcher i rad, och då är allting fortfarande möjligt, avslutar Spencer Abbott.

På lördag möter tabelljumbon Leksand serieledande Luleå på hemmaplan.

Matchfakta/SHL

Linköping HC-Leksands IF 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

Första perioden: 0–1 (18.17) Spencer Abbott (Patrik Zackrisson, Filip Johansson).

Andra perioden: 1–1 (0.38) Broc Little (Jaako Rissanen), 2–1 (19.53) Jaako Rissanen (Hampus Larsson, Simon Lundmark).

Skott: 24–25 (4–7, 8–10, 12–8).

Utvisningar, LHC: 2x2. LIF: 1x2.

Domare: Pehr Claesson, Patrik Sjöberg.

Publik: 6820.