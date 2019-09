Malung förlorade premiären – ”Det känns såklart surt”

Förra året slutade Malung i mitten av tabellen på en sjunde plats på 30 poäng. Skövde slutade på 26 poäng.

Under söndagseftermiddagen var det dags för premiär i Hockeyettan där Malung spelade på hemmais mot Skövde. Och hemmalaget skulle få en fin start.

I mitten av den första perioden gav Felix Fjällkeborn Malung ledningen med 1-0 – ett resultat som stod sig perioden ut.

I den andra perioden blev det tre mål i power play totalt. Skövde kvitterade först via Jonathan Ström för att sedan ta ledningen i ett nytt power play via Rasmus Gustafsson. Men innan den andra perioden var över hade Malung kvitterat med en man mer via Kristian Ferletak. 2-2 efter två perioder. I samband med 2-1 målet förekom en, enligt Göran Tärnlund, märklig utvisning.

– Det är en märklig utvisning. Det var en kollision vid ett byte. Deras kille lägger sig ner. Jag tror inte domarna såg vad som hände. Men sedan kommer de fram till att det blir två minuter. Det blir såklart frustrerat då de gör 2-1 i det power playet, säger han.

I den tredje perioden var det fram och tillbaka för båda lagen. Men det var bortalaget som till slut skulle gå segrande ur premiärmatchen. Med cirka två minuter kvar avgjorde Lukas Johansson när han gjorde 3-2 och Rasmus Gustafsson blev sedan tvåmålsskytt när han satte dit spiken i kistan med hans 4-2-mål i öppen kasse.

Malungs tränare Göran Tärnlund menar på att hans lag förtjänade poäng i premiärmatchen.

– Det känns såklart surt. Vi började matchen väldigt bra. Vi hade väntat oss kraftig en anstormning Skövde. Men i stället var det vi som tog tag i matchen. Vi spelar en riktigt bra första period, säger han.

Tärnlund tycker också att hans lag skapade tillräckligt mycket chanser för att vinna matchen.

– På det stora hela är det en mycket bra match av oss. Vi skapar väldigt mycket chanser som vi inte kan göra mål på helt enkelt, säger han.

Hur går ni vidare efter det här?

– Vi visar att vi kan vara giftiga framåt och att vi är ganska stabila bakåt. Farten och drivet ska vi ta med oss. Men vi måste bli lite hetare framför kassen, trycka dit puckarna ordentligt.

Hur ser du på nästa match mot Borlänge?

– Vi har all respekt för Borlänge. Det var relativt jämna matcher förra året. Vi åker dit och spelar vår hockey. Vi tror på det vi gör och jag tror att vi kan åka dit och vinna.

Matchfakta – Hockeyettan västra

Malungs IF–Skövde IK 2–4 (1–0, 1–2, 0–2)

Första perioden: 1–0 (11.16) Felix Fjälkeborn (Emil Knuts, Sonny Karlsson).

Andra perioden: 1–1 (3.09) Jonathan Ström (Alexander Henriksson, Anton Brandhammar) spel fem mot tre, 1–2 (10.19) Rasmus Gustafsson (Johan Bok) spel fem mot fyra, 2–2 (14.56) Kristian Ferletak (Elias Jacobs, Emil Ax) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2–3 (17.49) Lukas Johansson (Adam Thilander, Anton Brandhammar), 2–4 (19.38) Rasmus Gustafsson.

Utvisningar, MIF: 4x2 min. SIK: 6x2 min.

Skott: 37–28 (15–6, 13–11, 9–11).

Domare: Andreas Wikström.

Publik: 250.

