Håkan Juholt ska locka fler besökare till Dansbandsveckan: ”Jag är helt värdelös på att dansa”

Under torsdagen presenterade Svensk Dansbandsvecka ett nytt marknadsföringskoncept där målet är att nå ut och locka islänningar till dans i Malung under vecka 29. Till sin hjälp kommer man att använda dags- och kvällstidningar men även kanaler som Facebook och andra sociala medier Satsningen sträcker sig – till att börja med – över en treårsperiod. Det som däremot sticker ut är det samarbete som inletts med Sveriges ambassadör på Island: Håkan Juholt.

– Vi jobbar mycket från ambassadens sida med att öka utbytet mellan Sverige och Island, och vi har väldigt goda relationer. För oss är det viktigt att fler islänningar får chansen att upptäcka allt det fantastiska som Sverige har att erbjuda. Jag blev väldigt glad när jag blev kontaktat av Dansbandsveckan, säger Juholt.

Konceptet kommer att bli mycket framgångsrikt, betonar han.

– Jag kan väl ärligt säga att dansbandsfrågorna inte alltid har varit de mest prioriterade i ambassadens arbete, inte heller i mitt arbete. Men det här initiativet och den kraften och energin som arrangörerna visar: där ska vi svara upp och visa att vi tror på er och kommer att göra vad vi kan för att hjälpa er.

Hur dansintresserad är du?

– Jag är helt värdelös på att dansa. Det är an av de saker som finns på listan: helt värdelös. Men jag är mycket musikintresserad och jag lyssnar mycket på musik. Men det är ingen glädje, varken för mig eller den jag dansar med, att dansa med mig, säger han och skrattar.

Håkan känner till Malung väl men har aldrig besökt Dansbandsveckan.

Kan det bli ett besök i sommar?

– Det törs jag inte säga, men det vore jättekul, säger Håkan Juholt.

Lars Bälter som är marknadsansvarig på Dansbandsveckan berättar att det nya konceptet redan provkörts men i betydligt mindre skala än vad som planeras nu.

– 2017 hade vi de första islänningarna på besök i form av ett dansband som spelade hos oss. Samma band kom tillbaka 2018 tillsammans med en förtrupp på 25 personer. Vi kände att det gick så pass bra att vi ville satsa vidare.

Det är enkelt för islänningarna att ta sig till Malung, menar Lars.

– De flyger till Reykjavik i Oslo, hoppar på chartrade bussar som går till Malung och kör dem direkt till boendet. Vi har också fått klart med kommun att hyra lägenheter av gymnasieskolan i Malung. Det finns ett internat där, drygt 25 lägenheter, som inte används på somrarna. De tillsammans med andra boenden som vi disponerar ger ungefär 100 bäddar.

När bäddarna tar slut i Malung kommer boenden att arrangeras i Sälen.

– Kläppen ligger exempelvis nära. Vi kan bussa folk, det har vi gjort tidigare. Upp och ner på dagarna men även på nätterna efter dansen.

Planen är också att år 2020, när flygplatsen i Sälen öppnat, kunna flyga in omkring 200 islänningar med direktflyg, avslöjar Bälter.

En delegation från Dansbandsveckan kommer att besöka Island nästa vecka för att bland annat träffa reseföretag, föreningar och privatpersoner.

– Det finns en likartad danskultur på Island och vi tror verkligen att den här satsen kan ge frukt, vi känner att det är dags att vi gör någonting nytt för att se evenemanget växa. Eftersom att vi också är spjutspets på det vi gör så måste vi ta initiativ och arbeta med nya koncept, säger Lars Bälter.

Kuriosa

Dansbandsveckan i Malung har ett flertal gånger betonat att sommaren 2018 var ett rekordår om man ser till det totala besöksantalet under veckan. Däremot ställde värmen till det vilket resulterade i ett större tapp på dansbanorna under kvällarna – folk orkade helt enkelt inte med i hettan. Till 2019:års upplaga finns i skrivande stund inga planerade åtgärder att ta till, om det skulle bli en temperaturmässigt liknande sommar. Lars Bälter: "Om det inte var för värmen hade vi garanterat gjort ett rekordår på Orrskogen under 2018."