Man dömd för storstöld mot flera företag – cigarettfimpen och trasiga skon avslöjade honom

I slutet av september i år var det inbrott i ett företagshotell i Gagnef. Det som stals var bland annat olika verktyg, en ugn, mixerbord och förstärkare. Stöldgodset hade sammanlagt ett värde på omkring en halv miljon kronor.

Även en lastbil stals vid inbrottet. Fordonet hittades senare övergiven i en ort utanför länet, tömd på allt av värde. Dessutom hade en pulversläckare tömts i lastbilen, vilket orsakade skador för cirka en halv miljon kronor.

Två veckor senare grep polisen gärningsmannen i samma ort. Det som avslöjade mannen, som är i 30-årsåldern, var en cigarettfimp med dna som hittades i lastbilen och som visade sig matcha mannen.

Vid en husrannsakan som sedan gjordes i hans hem hittades bland annat ett par skor som överensstämde med skoavtryck som hittades på brottsplatserna. På en av skorna fanns också en skada som gav ett speciellt avtryck. I mannens telefon hittades även bilder på däck och fälgar som stulits.

I november väcktes åtal mot mannen. Han nekade inledningsvis till brott, men erkände senare. Han påstod också att han fick hjälp av andra personer vid inbrottet, det är dock något som Falu tingsrätt inte tar notis om i domen.

Tingsrätten dömer mannen för grov stöld och för att ha stulit lastbilen. Mannen förekommer under 18 avsnitt i brottsregistret och dömdes så sent som i maj till villkorlig dom med samhällstjänst. Då mannen nu återfallit i brott under prövotiden dömer tingsrätten honom till åtta månaders fängelse.