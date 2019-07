Många aktiviteter på Sälendagen: "Vi fyller på glassboxen extra"

På torsdag den 25 juli anordnas Sälendagen i Sälen by som en del av Västerdalsveckan – där byarna i Västerdalarna har varsin dag med diverse aktiviteter och underhållning. Sälendagen kommer bland annat att bjuda på cruising, prova på stand up paddleboard (SUP) och barnaktiviteter som hinderbana och ponnyridning.

Lars-Erik Nerback som är vice ordförande i Transtrands hembygdsförening kommer vara på plats på Olnispagården i Sälen by.

– Vi brukar ha mellan 4-500 personer som passerar under dagen, det är så att det är aktiviteter i hela byn med mycket loppisar och affärer och tillställningar, säger Lars-Erik.

En av aktiviteterna som brukar locka mycket folk är ankracet, där fina priser utlovats.

– Klockan 15 har vi ankracet där vi släpper i plastankor som är numrerade, jag tror det är 1 000 ankor som släpps ner i älven. Sen så ser man vilka ankor som kommer först. Det är bra priser, jag tror första priset blev ett presentkort på en resa på 15000 kronor, berättar Lars-Erik.

De förväntar sig ett lyft från förra årets väder och hoppas att prognosen håller i sig till torsdag.

– Speciellt det här året så har väderleken lovat fint väder, det ska bli 26 grader varmt och sol. Så vi ser fram emot många besökare här, vi fyller på glassboxen extra, säger Lars-Erik glatt.

Senare under kvällen kommer Peter Jezewski och Lalla Hansson att bjuda på rockhits blandat med visor på Olnispagården.

Hela programmet för Sälendagen går att se på Olnispagårdens hemsida.