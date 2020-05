”Många driftstopp: – Spendrups miljoninvesterar i lagret

Men på senare tid har det ofta blivit ofrivilliga stopp så nu har bryggeriet investerat i ny utrustning.

På måndagen lyftes två nya plastmaskiner in i lagret och det var en välkommen och efterlängtad händelse, framgår det av ett pressmeddelande från Spendrups kommunikatör Sarah Hjälm.

– Det har varit många driftstopp, akuta underhåll, CE-märkningen har upphört och maskinerna gör ”plastsvansar”. Dagens maskiner klarar 70 pall per timme medan de två nya maskinerna har en kapacitet om 90 till 110 pall i timmen. Det här ger oss en överkapacitet vilket innebär att vid ett haveri på en maskin skulle vi fortfarande klara normal dygnsproduktion på en maskin om den körs på max, uppger hon.

Plastningen av pallarna görs för att hålla pallinnehållet på plats under transporter och omlastningar. Att man nu investerar fyra miljoner kronor i nya maskiner kommer också att medföra att arbetsmiljön för berörd personal förbättras, uppges det.

”Maskinerna är utrustade med magasin för nya rullar, så rullar kan stoppas in när som helst utan att produktionen behöver stoppas och maskinen byter själv till nästa rulle. Hanteringen av rullbyte ger en avsevärd förbättring av arbetsmiljön”, skriver Sarah Hjälm i pressmeddelandet.

Jimmy Nylander som är chef för teknik och lager på logistiksidan i Grängesberg uttalar sig också om maskinbytet:

”De hade en beräknad livslängd på tio år om de kördes åtta timmar per dygn. Men vi nyttjar dem 24 timmar per dygn under vardagar så livslängden är kortad avsevärt.

Och bara de senaste två åren har vi fått svetsa de rörliga armarna ett antal gånger på grund av sprickbildningar. Vi vill inte äventyra vår leveransförmåga så därför investerar vi i två nya plastmaskiner.”