Många har skrivit under namninsamling – målet är att stoppa flytten av biblioteket: ”Där det redan är liv och rörelse”

Läs också: Tungt politiskt beslut kommer snart att tas i Mora – oenighet kring vad som ska byggas på området: ”Frågan är om vi har råd”

Många vill att biblioteket och kulturhuset ska vara kvar vid Bälter Swens torg och inte flyttas till Strandenområdet.

Däribland Owe Hållmarker.

Han håller nu på att samla in underskrifter på just det temat. Han gissar att namninsamlingen, om man räknar in både analoga och digitala namn, i skrivande stund tangerar omkring sjuhundra underskrifter.

Det är i första hand en fråga om tillgänglighet och närhet, menar Owe.

Många ärenden uträttas redan i centrum i närheten av lokalen. Då är det lätt hänt att man genomför ett spontanbesök och kikar på utställningar, bygdearkivet eller lånar en och annan bok.

Owe betonar att det är viktigt att ett kulturhus finns där folk rör sig till vardags. Ytterligare en konsekvens av en eventuell flytt är att det skulle innebära en utarmning av själva centrumkärnan.

– Vi tror och hoppas på att kommunen tar hänsyn till folkopinionen och inte flyttar kulturhuset från centrum till en perifer plats. Inget hindrar naturligtvis att en scen av något slag samlokaliseras med eventuell ny skola på Stranden, förklarar Owe Hållmarker.

Det är dock inte den första namninsamlingen på temat.

PRO i Mora lämnade in en med samma budskap i slutet av fjolåret.

Owe förklarar att de fortsätter på den inslagna vägen eftersom de inte vill att frågan ska dö ut.

– Går det att påverka och få fram Morabornas vilja är vi glada och nöjda över det, säger Owe.

Tanken, åtminstone tidigare, har varit att Strandenområdet ska bli en naturlig mötesplats för bildning, idrott och kultur, vilket skapar liv och rörelse på området under flera timmar av dygnet. Därför ser man gärna ett kulturhus på den platsen.

– Förslaget om att flytta kulturhuset finns för att lyfta kulturen och dess värde. Inte det motsatta. Vi vill skapa bättre förutsättningar för att ha en bredare verksamhet än vad man kan ha idag, säger kommunalråd Anna Hed (C).

Om ett kulturhus byggs på området är det en förlängning av den befintliga centrumkärnan menar hon och det är drygt 750 meter från nuvarande bibliotek till Strandenområdet.

– Personligen tycker jag att det ändå blir väldigt långt att sträcka ut centrum förbi Tingshusparken mot skolområdet. Jag anser inte att man kan kalla det centrum, säger Owe Hållmarker.