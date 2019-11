Manifesterar för minnet av Kristallnatten – "ta del av den jobbiga stämningen"

Över hela landet manifesterar man under lördagens för att hylla nazismens offer under den så kallade Kristallnatten. Aktionen pågick under natten mellan den 9 och 10 november 1939. Ungefärliga uppgifter berättar att 400 judar mördades eller tvingades begå självmord, 20 000 - 30 000 arresterades och fördes till koncentrationsläger, 267 synagogor brändes ner och över 7500 butiker med judiska ägare vandaliserades.

På lördag klockan 16 samlas man på Stora torget i Falun för att minnas.

– Manifestationen handlar egentligen om att hedra offren och dels att uppmärksamma Kristallnatten. För det är ju egentligen inte så längesen. Vi ska aldrig glömma, inte minst nu när det finns så många högerextrema krafter, säger Linnea Ryden, från Borlänge och styrelseledamot Ung Vänster Dalarna.

Ryden har själv besökt Auschwitz/Birkenau genom skolresa.

– Vi gick igenom de judiska kvarteren i Krakow, minns hon.

Inom kort kommer man också att annonsera vilka talare som intar Stora torget på lördag.

– Folk får komma dit och höra talarna, ta del av den jobbiga stämningen och minnas, säger Ryden.

Moa Fernsten, från Borlänge, är ordförande för Ung Vänster i Dalarna.

– Antirasism är något som vi arbetar med och återkommande årsdagar. De senaste åren har vi inte haft någon minnesstund för just Kristallnatten. Nu har vi kommit igång under hösten med ett antifascistiskt tema och det har lett fram till just den här manifestationen.

Under lördagen kommer Moa hålla tal. En annan talare är riksdagsledamoten Daniel Riazat (V).

– Sen har vi fler medarrangörer och det kommer bli ett antal tal av folk som kan kopplas till någon slags form av ett antirasistiskt arbete. Men det som är viktigast är att manifestationen är öppen. Den är inte politisk mer än att det är antinazistisk och antirasistisk. Så länge man identifierar sig med det så är man välkommen.

Medarrangörer är Dalarnas kvinnohistoriska förening, SAC Borlänge LS, Vänsterpartiet Falun, Vänsterpartiet Dalarna, Miljöpartiet Falun, ABF Södra-Östra Dalarna, Kommunal Falun och Tantpatrullen Falun.