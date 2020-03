Marcus Raihle: Är det för stor uppoffring att stanna hemma?

Jag hade egentligen velat skriva någonting om hur tokigt det är att vi i Sverige envisas med att skriva Crème fraiche istället för krämfräsch men eftersom omständigheterna är som de är ska jag försöka ha örat mot marken och skriva om något aktuellt.

Och det enda som är aktuellt just nu är coronaviruset, men det är så fasligt svårt att veta vad man ska skriva om det. För vad ska egentligen en enkel lekman som jag komma med?

Det finns många experter som kan uttala sig bättre än vad jag kan.

Tydligen uttalar sig även twittrande män och en avdankad skådespelare som är mer känd för att ha spelat in ljudböcker än filmer. Denne man är så säker på sin Sauk (sorry!), att han på riktigt sätter sig och ringer upp hemtjänsten för att ifrågasätta deras skyddsrutiner efter att ha sett hemtjänstpersonal gå runt utan munskydd.

Fattas bara att Malou von Sivers bjuder in Anders Tegnell till Malou efter tio och låter Arga snickaren lurpassa i kulisserna. Vilket i och för sig skulle vara bra för jag skulle väldigt gärna höra Tegnell förklara sig hur han tänkte när han uttalade sig om nyheten att anställda på Spotify skulle jobba hemifrån. Det kunde förvisso vara bra att de gjorde det, tyckte Tegnell, men det finns en jämlikhetsaspekt i det hela också. "Vissa grupper i samhället kan göra på det här viset men inte andra, hur ska man få till det på ett bra sätt så att vi fortsatt har en jämlikhet i samhället och att alla har samma chans att hålla sig friska?" frågade han sig. Sedan tog det några dagar innan han gick ut med uppmaningen att de som kan jobba hemifrån bör göra det, jämlikheten var som bortglömd. Det går fort i bandy men ännu snabbare i Tegnells uttalanden. Det går också fort hos folk på högerkanten som ägnat sina liv åt att berätta för alla att marknaden löser allt och att staten mest är i vägen, men vid varje kris är det likförbannat staten och inte marknaden som ska rädda situationen.

Annars då? Vad kan man mer säga?

Jävla tur att det inte kom in en till person för då hade förmodligen någon smittats av annat än könssjukdomar

Alla som prioriterade sin resa till alperna före att minska smittspridningen kanske kan få medalj. De får mig osökt att tänka på SAS-reklamen som utgår från premissen: What is truly scandinavian? Absolutely nothing. Svaret chockade mig första gången jag såg den eftersom jag var säker på att rätt svar skulle vara alla skattepengar som räddat företaget gång på gång. Reklamen handlar sen om hur vi reser och tar med oss saker hem och avslutas med orden "We can’t wait to see what wonderful things you’ll bring home next". Corona tog de med sig. Tack.

Jag tänker också på skidåkare nummer 500 som inte släpptes in på after skin i Sälen eftersom de bara tar in 499 personer. Jävla tur att det inte kom in en till person för då hade förmodligen någon smittats av annat än könssjukdomar.

Det är synd om många nu. Alla som är sjuka och alla som förlorar sina jobb. Några det däremot absolut inte är synd om är de som klär sig i sin allra finaste offerkofta bara för att de blir rekommenderade att självisolera sig själva. Det intressantaste exemplet jag stött på hittills var en pensionär som blev intervjuad av Aftonbladet som tyckte det var för drastiskt att äldre personer ska stanna hemma, "Vi över 70 kan ju inte lägga oss ner och dö". Nej, det är precis därför ni ska hålla er inne. Så ni slipper lägga er ner och dö.

Är det för mycket begärt tycker ni? Är det för stor uppoffring att stanna hemma? Då kan jag berätta att jag har beställt en tjusig shaker med tillbehör så att jag kan blanda mina egna cocktails hemma. Det paketet har jag i skrivande stund fortfarande inte hämtat ut på grund av att jag har hostat och snuvat, så berätta inte för mig om uppoffringar, jag vet allt om uppoffringar.

Så med det sagt. Ta hand om er, var rädda om varandra och tvätta händerna.

Marcus Raihle