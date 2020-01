Marcus Raihle: Bättre göra en pudel - än en Zlatan

Nytt år, nya misslyckanden. Eller möjligheter, som de som ständigt säger att ”på kinesiska är problem samma ord som möjligheter”, skulle ha sagt.

Har någon ens kollat upp om det stämmer? Och betyder det nödvändigtvis att kineserna är mer optimistiska som ser problem som möjligheter eller kan det i själva verket vara tvärtom, där de möter möjligheter ser de istället problem? Kanske är en miljard människor totalt missförstådda i sin pessimism.

Kanske är en miljard människor totalt missförstådda i sin pessimism

Hur som haver. Jag har två nyårslöften. Det ena är att bänka 100 kilogram, oklart varför, och det andra är att vara tillräckligt prestigelös och ödmjuk att jag i de oerhört få fallen jag har fel, jag upprepar oerhört få, så ska jag lägga mig platt och backa. Göra en pudel, som det så fint heter.

Att göra en pudel kommer från före detta biståndsminister Jan O Karlsson som lyckades hamna i ett drev och i sin offentliga ursäkt berättade han om sina pudlar hemma som lägger sig på rygg och sprattlar med benen när de får skäll. Och det är väl inte så dumt sätt att se det hela på, att vi alla har små pudlar inom oss som lägger sig på rygg när vi får skäll när vi gjort fel och då kan vi helt sonika säga ”Jag ber om ursäkt, jag gör en pudel”.

En som inte gjorde en pudel var Zlatan Ibrahimovic. I en intervju 2019 antydde han inte alls särskilt subtilt att förbundskapten Janne Andersson skulle ha ratat spelare med utländsk bakgrund i sin första landslagstrupp. Och det hade ju givetvis varit fullständigt förkastligt om det hade varit sant, vilket det inte var. Jimmy Durmaz och Emir Kujovic var med och när Zlatan konfronterades med de uppgifterna hade han smashläge att säga ”Åfan, det missade jag, sorry!” men istället tog han sitt gevär och siktade på skylten där det stod ”Fakta!” och sköt. ”Var Durmaz där? Är du säker? Jag såg honom inte. Oavsett, det spelar ingen roll. Jag har min åsikt. Han (Janne Andersson) blev ifrågasatt och ändrade sig inför andra uttagningen”.

Jag ska i alla fall försöka att göra en pudel oftare än jag gör en Zlatan

Fakta var alltså att Durmaz och Kujovic var med, men det spelar ingen roll för Zlatan hade bestämt sig för att Janne Andersson inte tog ut spelare med utländsk bakgrund, fick kritik för det och tog sedan ut tidigare ratade spelare (alltså spelare som inte alls var ratade) till andra landslagsuttagningen. Det är inte lätt att göra rätt när Zlatan har bestämt sig för att man har gjort fel.

Reaktionerna efteråt var även de konstiga. Visst fick Zlatan en hel del kritik, konstigt vore ju annars om man far med osanningar och sedan helt bortser från att de är just osanningar för att han ”har sin åsikt”. Men han blev också väldigt hyllad. Det verkade som att en stor del av svenska folket fick samma intellektuella härdsmälta som hockeyspelare till slut får efter att få höra att de ska in framför mål, käka puck, visa vem som bestämmer och försvara sin egen målvakt i tillräckligt många år. Allt kritiskt tänkande var borta. Zlatan var kung, Zlatan var modig, Zlatan hade rätt. Man kom osökt att tänka på boken 1984 där det proklameras ut att Okunskap är makt. Zlatan hade fel, fick chansen att backa utan större dramatik men hans egen känsla vägde tydligen tyngre fakta.

Så kan man också göra. Göra en pudel eller göra en Zlatan. Jag ska i alla fall försöka att göra en pudel oftare än jag gör en Zlatan. Och bänka 100 kilo innan årets slut. Gott nytt år!

Marcus Raihle