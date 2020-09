Marcus Raihle: De lämnade ett hav av smulor och en skärrad resenär

Att åka tåg...

Ibland har jag hört människor klaga på "hur tråkig den svenska kollektivtrafiken är för människor helst inte sitter bredvid främlingar, att alla tittar ner i sina telefoner och ingen vill prata med någon annan om de inte måste".

Det är allt som jag gillar med kollektivtrafiken, men det tycker andra, förmodligen totalt gränslösa människor, är tråkigt.

Jag önskar att representanter för åsikten följt med mig på min senaste tågresa. Alltså suttit i samma vagn, absolut inte på sätet bredvid mig. Det är trots allt en tågresa, inte ett mingel.

Nåväl. Resan började med att jag tog ett par tveksamma steg in på tåget och blickade först åt vänster för att sedan vända blicken åt höger i jakt efter den perfekta platsen. Den perfekta platsen har ingenting med att stolen ska vara vänd i tågets färdriktning eller så nära caféterian som möjligt att göra, den perfekta platsen är en stol långt bort från alla andra medresenärer som egentligen är motresenärer. Jag mot dem. Jag smet förbi en kvinna med ett barn som jag tyckte såg harmlösa ut och satte mig i hörnet av en vagn, lyckligt ovetandes om vad som väntade. När jag insåg mitt misstag var det redan för sent.

För kvinnan med barnet hade lurat in mig i ett bakhåll. De såg ju så tysta ut men just som jag satt mig gick de till attack: in i vagnen stormade två familjer till som tydligen var i sällskap med kvinnan och helt plötsligt var det en helt annan spelplan jag befann mig på. Och innan tåget börjat rulla och min resa hem påbörjats, så påbörjades en annan resa inuti mitt huvud. En resa som för alltid skulle förändra min bild på människan som art. En art jag redan visste var usel men som jag nu skulle bli varse om hur usel den verkligen är.

Tåget skulle börja rulla 16.28. 16.20 började "Pappa Konduktör", som var ledare för en av tre familjer i komplotten mot mig, högljutt beklaga sig över att tåget skulle gått för tio minuter sedan. Pappa Konduktör blev sedan så glad när tåget äntligen började rulla att han öppnade sin första öl. Bakom Pappa Konduktörs familj satt den tredje parten i konspirationen, en mamma med två barn. Mamman var utrustad med en påse pistaschnötter och barnen med telefoner och på given signal började bombardemanget. Hon åt nötter som besatt och ljudet när hon knäckte av skalet ekade i vagnen och när hon väl börjat äta så slutade hon inte. Hon åt och åt. Och åt.

Och åt.

Det lät så högt när hon åt att tåget blev förföljt av ekorrar som måste hört ljudet av nötter och ivrigt sprang efter tåget som dundrade fram. Som bakgrundsljud till hennes ätande fick jag lyssna på filmerna hennes barn såg på sina telefoner med högre volym än vad som i ett civiliserat land borde vara lagligt.

När tåget så äntligen saktade in för sitt första stopp och Pappa Konduktör reste sig upp fick jag både hoppet och livsglädjen tillbaka men tji fick jag, han skulle inte gå av tåget, han skulle bara gå och hämta en till öl.

Och medan han tittade djupt ner i flaskan tittade den svenska mästarinnan i nötätning djupt ner i sin påse som måste varit djupare än Marianergraven för nötterna tog aldrig slut. Påsen var djupare än den djupa brunn jag önskade jag kunde dränka mig i. Det var som en ny variant av tortyrmetoden där vattendroppar dimper ner på ens huvud en efter en. Hon åt nötter, en efter en, och jag var beredd att avslöja alla mina hemligheter till hennes säkerhetstjänst så länge hon bara slutade äta.

Men så! När Pappa Konduktör, som inte bara verkade arbeta som konduktör utan även som komiker, för tredje stationen i rad härmat rösten som berättar vilken station tåget anländer till reste de sig, gick av tåget och lämnade efter sig ett hav av smulor, nötter och en skärrad resenär. Och plötsligt förstod jag hur det måste känts när folk satt vid sina radioapparater när nyheten om att andra världskriget var över kom, jag förstod hur det känns att komma ur ett dåligt förhållande som varat alldeles för länge, hur människorna i Nangijala kände när drakjäveln dog, hur rumänerna som stod på torget och skrek åt Ceausescu kände när befrielsen till slut kom och hur alla spelare som någonsin representerat Djurgården känner när kontraktet går ut.

Äntligen.

ÄNTLIGEN!

Marcus Raihle