Marcus Raihle: Det stora äventyret

På parkeringen såg jag män med blickar lika tomma som deras plånböcker. I bil efter bil försökte par spela Tetris med kartonger i bagageutrymmet.

Medan regnet föll traskade jag fram över asfalten mot entrén innan jag lyfte blicken och stirrade rakt in i det som skulle bli min boxningsring de kommande timmarna. Nu börjar det stora äventyret, var min sista tanke innan den blöta asfalten under mina sulor byttes ut mot Ikeas blanka golv.

Bland par som missat "Handla ensam"-skyltarna gick jag runt med min inköpslista utan att veta var jag skulle börja. Därför gick jag snabbt till rulltrappan eftersom jag tar varje chans jag får att åka rulltrappa då jag bor i by utan vare sig rulltrappor eller trafikljus. Det var kul, ibland är det viktigt att stanna upp i livet och uppskatta vissa saker och rulltrappor är absolut en sådan sak. Sedan gjorde jag som jag alltid gjort i livet, jag följde order. Pilarna på golvet visade vilken riktning jag skulle gå och i den riktningen gick jag.

Och någonstans där hände någonting med mig. Bland byråer, sängar och skrivbordsstolar klev jag ur mig själv och steg istället rakt in i en ny dimension

Efter inte allt för många om och men så hittade jag det som var högst upp på listan: Malmbyrå, sex lådor, vit. Jag skrev ner artikelnumret, knöt näven i en triumferande gest och gick vidare mot nästa mål. Och någonstans där hände någonting med mig. Bland byråer, sängar och skrivbordsstolar klev jag ur mig själv och steg istället rakt in i en ny dimension. Jag fick en plötslig lust att ta av mig skorna, prata med möbler och inreda hus.

Den skärbrädan där! Skulle inte den gifta sig bra med skåpluckorna i köket? Så resonerade jag med mig själv och när jag kom till sängborden som jag och min vackrare hälft diskuterat kvällen innan kunde jag inte hejda mig längre. Trots att vi kommit överens om att Trysil inte var den rätta för oss kände jag i hela kroppen att det var Trysil vi skulle ha. Ska jag låta mitt liv styras av inköpslistor!? Tack men nej tack! Jag lever bara en gång och i det enda liv jag har får inte inköpslistor och strukturer trumfa passionen som brinner inom mig. Sagt och gjort! Nu hade jag skrivit ner ännu ett artikelnummer och känslan av att utmana ödet var lika befriande som skrämmande.

Min egen lilla privata segerparad fortsatte sedan till avdelningen för lampor och jag som tidigare i livet bara sett problem och prislappar såg nu möjligheter, färger och livsglädje istället och därför var det knappt några problem alls att välja ut vilka sänglampor som skulle få flytta in i vårt hus. På endast tio minuter (nytt rekord i butiken fick jag höra i kassan, det tidigare låg på tjugotre minuter och två hot om skilsmässa, men nu fanns det en ny sheriff i stan) hade jag inte bara valt lampor, jag hade till och med lagt ner dem i kassen och styrt skutan därifrån!

Till slut stötte jag såklart på patrull. Vid självplockningen var givetvis både Malmbyråerna och sängborden slut. Jag som hade lagt ribban så högt, jag som spänt bågen! Friskt vågat, ingenting vunnet, men inte heller någonting förlorat. There’s no success like failure and failure’s no success at all.

Kunde det få mina mungipor att peka nedåt? Få mig att vilja sätta på mig skorna igen? Icke!

Jag inte bara överlevde det stora äventyret. Jag vann det.

Marcus Raihle