Marcus Raihle: Evigt ung - eller evigt dum?

På behörigt avstånd från skolan trycker jag ner cykelhjälmen i väskan. Jag har nyss börjat högstadiet och inte nog med att det känns som att alla andra elever redan haft sin första fylla, rökt halsbloss utan att hosta och misshandlar pensionärer på fritiden så har jag fortfarande inte sett en enda elev som cyklat med cykelhjälm.

Denna förbannade cykelhjälm som jag tvunget måste ha, det är en order hemifrån. "Säg att det är för att du har något att skydda", brukade mamma säga, och redan då visste jag att det inte var sant.

Därför ställde jag alltid cykeln vid ett lägenhetshus som låg vid sista kurvan ner till skolan. Där, nere vid skolgården, ungefär hundra meter från lägenhetsbyggnaden, fanns ett flertal cykelställ. Där ställde alla andra sin cyklar istället för stället där jag ställde min. Alla som cyklade utan hjälm, det vill säga. Därför parkerade jag en bit bort, gömde hjälmen och gick de sista meterna till skolan. Nu i efterhand förstår jag ju att det hade varit smartare att bara gömma hjälmen i väskan och cykla den sista biten också, men så var det ju det där med att jag hade "något att skydda". Det skulle vara hårbottnen i så fall och inte hjärnan.

Åren gick och jag blev tillräckligt stor att göra revolt. Jag slutade titta på Melodifestivalen, blev villakvarterets enda socialdemokrat men framförallt kastade jag cykelhjälmen åt sidan

På den tiden hade jag en cykel som i mångt och mycket var en uppvisning i människans ingenjörskonst. Den rullade med en sådan lätthet att det knappt gick att avgöra om cykeln rullade eller svävade fram längs gatan, den enda växeln som fanns var också den enda som behövdes - den kändes lätt i uppförsbackar och tung i nedförsbackar vilket gjorde att det alltid gick att trampa på i samma hastighet och den gula ledartröjan andra cyklister håller på med var överflödig - med den här cykeln var det uppenbart att jag alltid var i ledning oavsett färg på tröjan.

Det enda problemet, men också den främsta styrkan, var att cykeln saknade bromsar. Därför tog man sig fort fram dit man skulle oavsett om man ville det eller inte. På den tiden bodde jag i Västerås och hade nedförsbacke hela vägen till stadens centrum. Jag kan fortfarande känna vinden i håret, hur det kändes när jag låg som ett skott i kurvan ner mot Ringvägen och likt en falk blickade ut över vägen för att se om det kom bilar eller om det gick att cykla rätt över gatan och vidare över kullerstenarna som ledde till kyrkan där vi brukade ha skolavslutningar. Det gick så snabbt att det fladdrade till i tyllgardinerna när jag for förbi, mina stackars utslitna skor fick agera bromsar vid de få tillfällen det behövdes och det for gnistor bakom om mig när jag satte ner sulorna mot marken för att sänka hastigheten. Det sägs att tid är pengar och all tid jag sparade på att cykla så otroligt fort gjorde att jag tjänade in pengarna som gick till att köpa nya skor eftersom sulorna var utslitna efter endast ett fåtal turer med cykeln.

Det var the glory days av mitt cykelliv.

Sedan träffade jag min elaka sambo

Egentligen är hon inte elak, hon har många fördelar och om sanningen ska fram är hon väldigt snäll och så men låter hon mig cykla utan hjälm? Icke! Trots mina protester när jag tog cykeln till jobbet häromdagen var det stränga order hemifrån. "Säg att du har någonting att skydda", sa hon. Som om det vore mer sant nu.

Därför stod jag en torsdag i juni på behörigt avstånd från jobbet och tryckte ner min cykelhjälm i väskan.

Passet säger att jag är 29 år men ibland känns det som att jag fortfarande är 14, går på högstadiet och försöker försvara den coolhet jag ändå aldrig haft genom att gömma cykelhjälmen i väskan. Kanske är det ett tecken på att jag är ungdomlig, kanske är jag evigt ung?

Förmodligen är jag bara evigt dum.

Marcus Raihle