Marcus Raihle: Ge mig era applåder om ingen annan vill ha dem

Har ni hört den tysta majoriteten? Det är klart ni inte har, den är ju tyst. Men jag tror jag kan ana hur den tänker och därför tänker jag föra deras talan. Eller om det är den tysta minoriteten. Eller så är det bara jag som tänker så här. Kanske inte ens hela jag, kanske bara en bit av mig. Men nu kör vi.

Som ett avantgarde för förbjudna tankar ställer jag upp mig själv för arkebusering ty någon måste stå vid fronten och representera idiotiska åsikter, alla kan inte tänka rätt hela tiden. Jag vill inte verka dramatisk men det känns lite som att jag är i någon av de första båtarna som stormade fram över havets vågor mot strandkanten i Normandie den där dagen i juni 1944.

Men.

Är det inte så att en del av vårdpersonalen börjar bli lite väl dryga?

Det är inte svårt att imponeras av det jobb de gör nu. jag är, precis som alla andra, otroligt tacksam för att de håller fanan högst av alla i dessa tider och de förtjänar all kärlek de kan få och jag förstår verkligen att folk kliver ut på sina balkonger och applåderar dem varje kväll. Eller varje kväll och varje kväll, jag har faktiskt ingen aning hur många kvällar det har applåderats för jag bor i en by i skogen och det enda som hörs här är grannarnas tuppar som tävlar om vem som kan väcka mig först och jag tror banne mig det är tuppen i huset allra närmast mitt som vinner. Jag har inga bevis på att det är just den tuppen som skriker men jag har sett hur han jagar runt på hönsen och öppet manifesterar sin bedrövliga kvinnosyn så jag skulle inte bli förvånad om han är en jävel på att skrika högt också.

Nåväl. Tillräckligt många verkar i alla fall ha applåderat för att vårdpersonal ska ha reagerat. De har bugat och bockat, vinkat med vita näsdukar och tackat för allt stöd. Skämt åsido, hur skulle det se ut? De har som alla andra som får beröm börjat skriva långa inlägg i sociala medier och debattartiklar. De följer samma mönster. Inläggen börjar med något i stil med ”Jag brukar egentligen inte skriva något men nu känner jag mig tvungen att göra det” och slutar med ”Vi behöver inte applåder – vi behöver högre lön och bättre arbetsvillkor”. Och det hade ju varit en fullträff om det var så att alla som står på balkongerna och applåderar också sätter lönerna.

Men där står förmodligen en och annan som förlorat sitt jobb på grund av krisen. Där kan det stå busschaufförer som kör folk till jobbet, lagerarbetare som packar varor till matbutikerna, butikspersonal som tvingas träffa folk varje dag när social distansering är av hög prioritet. Helt enkelt vanligt folk som är så långt ifrån lönesättningen man kan komma (nu kanske någon säger att de ska rösta på "rätt parti” men vilket är det? Partiet som har höjd skatt som svar på alla frågor eller partiet som har privatisering som svar på alla frågor?) men som trots det vill visa sin tacksamhet till vårdpersonalen. Men applåderna verkar inte vara välkomna. Ja, jag tycker absolut att vårdpersonal ska tjäna mer. Det tycker förmodligen varenda person som applåderar också. Så jag har ett förslag.

Vill ni inte ha applåderna så är jag redo att ta emot dem. Har jag ett lika viktigt jobb som ni? Absolut inte. Har jag gjort ett lika bra jobb som ni? Absolut inte. Fast jag har en gång i mina yngre dagar haft rekordet på boxningsmaskinen som stod i bowlinghallen i Västerås, det kan vara värt applåder. Men om vi bara räknar med yrkesmässiga prestationer ska jag absolut inte ha någon applåd.

Men jag kan ta emot dem, det är okej. För jag har lärt mig att man säger tack när man får en komplimang. Och är man arg över sin lön och arbetsvillkor, vilket ni inom vården har all rätt att vara, så riktar man den ilskan åt rätt håll. Och det är inte i riktning mot folket på balkongerna.

Marcus Raihle