Marcus Raihle: "Kära barn, du får bygga allting själv"

Till slut stod den där. Tre meter lång, två meter bred och 180 cm hög. En lika robust uppenbarelse som min kropp efter fem veckors semester, målad i linoljefärg och försedd med galvaniserat nät som var mycket dyrare än det låter.

Efter att ha skjutit upp bygget i ett år togs det äntligen tag i och efter hårt arbete, ohyggliga mängder fika och ett stort antal sommarprat, stod den på gården som ett monument för spräckta budgetar, svordomar och en påminnelse för varenda människa som får frågan "Kan vi inte skaffa kaniner?" att svara: "Absolut, köp hur många kaniner du vill kära barn, men du får bygga allting själv".

Men den står där trots allt, schabraket, som är tänkt att hålla kaninerna inne och rävarna ute. En fristad och ett fängelse i ett - Rabbit Island.

Det har varit en händelserik resa, det här med att bygga någonting. Min hand har inte greppat en hammare sen träslöjden och med tanke på hur själva hamrandet gick, så undrar jag om jag verkligen närvarade på lektionerna. Men jag antar att mor och far fick en hädiskt ful smörkniv en gång i tiden som får verka som något slags bevis för att jag satt foten i en slöjdlokal.

I lägen där han skrikandes skulle fråga mig ifall jag var helt dum i huvudet, hur i helvete jag tänkte där, det där ju livsfarligt, det finns barn i huset, vad håller du på med, så sa hon ingenting

Som tur var fick jag hjälp av min bättre (i alla fall när det kommer till snickrande och utseende) hälft, som var en humörmässig motsats till Arga snickaren. I lägen där han skrikandes skulle fråga mig ifall jag var helt dum i huvudet, hur i helvete jag tänkte där, det där ju livsfarligt, det finns barn i huset, vad håller du på med, så sa hon ingenting. I alla fall inte med munnen, ögonen sa väl ungefär precis något i den stilen, men det drabbades inte mina öron av.

Med en ängels tålamod stod hon ut med mig när jag tappade skruvar, spikade snett, inte visste vad en fogsvans var, när jag chockad satt i bilen efter att butiksbiträdet på bygghandeln berättade att nätet jag trodde kostade 159 kronor egentligen kostade 849 - och samlade kraft för att återvända in i butiken för att köpa det, när jag inte förstod hur jag skulle mäta eller vad jag skulle göra - lik förbannat höll hon sig lugn och höll sig ifrån att visa mig vad en fogsvans var genom att dela mig itu.

Ibland är jag mer en tålamodsövning än en partner.

Och trots att jag inte gjort mer nytta än att passa verktygen (som jag kunnat namnen på) till henne, så har jag lärt mig ofantligt mycket om snickeriets konst. Till exempel att det finns vinkeljärn som är raka, alltså saknar vinkel och därför inte heter vinkeljärn eftersom det som sagt inte finns någon vinkel. Istället heter de spikbleck och de är fantastiskt smidiga på att hålla ihop regel A med regel B. Vinkeljärnen var inte dumma de heller, de fyller samma funktion som spikblecken men är alltså vinklade.

Tänk vad människan kan hitta på! Och som om det inte vore nog med det! När vi (hon) skulle såga reglar med 45 graders vinkel så kunde man lätt tro att det skulle bli en utmaning att få just 45 graders vinkel - men då visade det sig att det finns en såg som heter geringsåg (tack, Google!) som man inte bara kunde såga med, man kunde dessutom bestämma med kirurgisk precision hur snittet skulle läggas. Och eftersom det var 45 graders vinkel vi ville åt, så sa sågen att "det blir 45 grader, du kan lita på mig, du kan lita på mig". Och 45 grader blev det! Otroligt att man får uppleva sådant. What a time to be alive.

Det må vara ett litet steg för mänskligheten men att medverka i bygget av Rabbit Island var ett stort steg för mig. Jag har aldrig känt mig mer som Noah i The Notebook som bygger ett helt hus till sin älskade Allie. Det är en mäktig känsla att titta på världens åttonde underverk och tänka att jag har varit med och bidragit till det. Stoltheten i det är svår att beskriva. Vilken fantastisk känsla att skapa något!

Men med det sagt. Kommer jag bygga någonting igen? Aldrig i helvetet.

Marcus Raihle