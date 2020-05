Marcus Raihle: Konsten att kasta bort sitt liv

Jag stod i duschen iklädd badbyxor och badmössa (nej, det var jag givetvis inte men jag skriver så för att ni ska slippa få obehagliga bilder i huvudet) och lyssnade på en podcast när jag hörde steg i trappen.

Min sambo var på väg ner och jag kände genast att det här kunde bli en situation som avslöjade vem jag verkligen var. Inte att jag var en man som duschade då och då, mitt duschande kan jag stå för. Problemet var snarare vad jag lyssnade på medan jag duschade.

Ur telefonens skramliga högtalare spelade jag en podcast, eller podd som alla under 95 säger. Jag kastade min ateism överbord och bad några snabba böner till gud om att jag inte skulle behöva svara på frågan vad jag lyssnade på. Senaste gången jag känt mig skamsen för något jag lyssnat på var när jag gick i åttonde klass och en kompis fick låna min mp3-spelare och märkte att jag hade Aerosmiths lika smöriga som fantastiska I don’t want to miss a thing inlagd och hans dom var inte nådig.

Vi killar skulle tydligen inte tycka om ballader, lika lite som vi ska föredra cider före öl eller syssla med ridsport. Om det inte är trav det vill säga, av någon anledning är alla travkuskar män fast det i princip bara är tjejer som håller på med hästar, fråga inte mig hur det går till. Fråga mig inte heller om vad det var jag lyssnade på, för jag vill helst inte berätta.

Okej då, jag lyssnade på en podcast som heter Haveristerna och avsnittet handlade om en annan podcast som heter Della Q.

Della Q var från början en podcast där tre tjejer pratade om ditten och datten och jag vet inte varför jag tyckte den var bra, kanske fick lyssnandet av Della Q det att kännas som att hänga med de coola tjejerna i klasen som man var rädd för när man lyssnade på Aerosmith i smyg.

Och det är ju ganska sorgligt att jag som snart är 30 år kanske har en djupt rotad önskan om att vara en i det coola tjejgänget på högstadiet. Della Q splittrades hur som helst efter interna stridigheter, som alla coola tjejgäng gör, och det var just turerna fram och tillbaka i splittringen som avsnittet av podcasten Haveristerna handlade om.

Min sambo frågade aldrig vad jag lyssnade på och då slapp jag också berätta att jag inte bara lyssnade på skvaller, jag hade till och med betalat för det. Avsnittet var inte gratis och det är väl självklart att jag registrerade mig som månadsgivare till Haveristerna och glatt betalade. Men det är vår hemlis.

Senare på kvällen tittade jag på en dokumentär om skådespelaren Michael Jordan som förutom sin bejublade insats i den fantastiska filmen Space Jam på sidan av skådespeleriet passade på att vinna NBA inte mindre än sex gånger. Det är alltid häftigt att se någon vara fullständigt besatt av att nå sitt mål, att träna hårdast, att bli bäst, att alltid vinna. Att se någon ge allt den har och lite till för att förverkliga sin dröm i livet. Men det är också lite deprimerande.

Medan andra människor jagar sin dröm så kastar jag bort mitt liv på allt som är meningslöst och inte kräver någon ansträngning

För medan andra människor jagar sin dröm så kastar jag bort mitt liv på allt som är meningslöst och inte kräver någon ansträngning. Som poddar om Della Q’s uppbrott, funderingar om varför hockeykillar alltid har kepsen bak och fram och att i längre tid än jag vill erkänna försöka placera både Södermanland och Sörmland på kartan innan jag förstod att det var samma sak.

Fast det sistnämnda hade säkert Michael Jordan inte koll på heller. Tänk vad mycket viktig information man går miste om när man spelat för mycket korgboll i sitt liv, tji fick han!

Marcus Raihle