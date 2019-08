Marcus Raihle: Last night in Sweden

En bra sak med barn, förutom att de ger en alibi att se barnfilmer på bio som faktiskt är mycket bättre än man kan tro, är att de oftast är väldigt lättdistraherade. Är de rädda kan man låtsas vara en elefant så glömmer de det de är rädda för. Gör de sig illa kan man peka på en hund och säga ”titta där, en fågel!” så är smärtan borta. Det sistnämnda funkar såklart bara om barnet vet att en hund inte är en fågel. Det är hur som helst nästan alltid möjligt att få dem att glömma verkligheten för en stund och skratta istället.

Gör de sig illa kan man peka på en hund och säga ”titta där, en fågel!” så är smärtan borta.

En dålig sak med vuxna, förutom att de bildar kö i varenda affär jag handlar i, är att de ofta är väldigt lättdistraherade. Kommer ni ihåg när Donald Trump yrade om det som hände ”last night in Sweden” när ingenting hade hänt i Sverige? Han höll ett tal och plötsligt sa han något i stil med ”look what happened last night in Sweden”, vilket ju var en konstig sak att säga eftersom ingen visste vad han menade skulle ha hänt i Sverige just den natten. Carl Bildt twittrade glatt att Trump måste ha rökt någonting konstigt och resten av Sverige vek sig dubbla av skratt. Vilken dåre, den där Trump! Last night in Sweden, då såg jag en dålig film på TV, var det det han syftade på!? Den ena gjorde sig roligare än den andra åt att Trump återigen trampat i klaveret.

Det är hur som helst nästan alltid möjligt att få dem att glömma verkligheten för en stund och skratta istället

Nu har det gått en tid sedan den ovan nämnda natten i Sverige skedde och en hel del vatten har hunnit rinna under en hel del broar. Och en hel del andra saker har hänt också. 2017 inträffade 1 457 anlagda bilbränder. 2018 kunde Sverige stoltsera med 306 skjutningar. Samma år anmäldes 7 840 våldtäkter. Fram till april i år hade 75 sprängningar anmälts.

Nu kanske jag borde skoja bort allt det här istället. Jag skulle kunna skriva skämtsamt om att det började regna varje gång jag tände grillen i början av semestern och när det väl slutade regna blev det eldningsförbud istället. Och när jag insåg att eldningsförbudet inte gällde grillning på egen tomt var köttet för gammalt för att äta. Jag kanske borde söka efter statistik över annat tråkigt som hänt istället för om skjutningar och våldtäkter, till exempel hur många dåliga låtar Markus Krunegård har släppt de senaste åren (sällan har väl en artist haft så höga toppar men så djupa dalar?), hur många sovmorgnar som har förstörts av fågelkvitter, hur många goda koppar kaffe har förstörts för att någon sabotör fått för sig att hälla i mjölk?

Den ena gjorde sig roligare än den andra åt att Trump återigen trampat i klaveret.

Nu är inte min poäng att vi aldrig ska skoja om saker. Jag handskas med allt allvarligt i mitt liv genom att skoja bort det, skratt är alltid det bästa försvaret mot sorg. Men till slut brukar skrattet fastna i halsen och när allt kommer omkring så är egentligen det enda konstiga med det Trump sa att han faktiskt lyckades pricka in en natt i Sverige då verkligen ingenting anmärkningsvärt hade hänt. Bara det är ju en bedrift i sig, med tanke på hur mycket som har hänt och fortsätter hända. Vad sägs om vi skrattar först och blir allvarliga sen? Alla Sveriges problem försvann inte bara för att Trump gav oss anledning att skratta åt vad han hade sagt.

Alla Sveriges problem försvann inte bara för att Trump gav oss anledning att skratta åt vad han hade sagt.

För det är en sak att säga åt ett barn som slagit sig att titta åt ett annat håll och skratta, men det är en annan sak att säga åt vuxna människor att titta bort från problemen och skratta åt något annat istället.

Marcus Raihle