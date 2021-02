Marcus Raihle: Nu är framtiden här och jag fattar ingenting

Häromveckan öppnade en kollega sin väska och tog fram en pryl formad som en liten frisbee, ett flygande tefat i miniatyr. Han kopplade in prylen i vägguttaget och jag som varken förstod ut eller in var givetvis tvungen att fråga vad det var.

”Det är en laddplatta”, berättade han som om det vore den vanligaste saken i världen. Eftersom jag inte visste vad en så kallad laddplatta var för någonting var jag inte nöjd med svaret och frågade vidare vad i hela friden det är för någonting. ”Man laddar telefonen på den”, svarade han lika självklart som om jag frågade om snön är vit och himlen är blå. Inga konstigheter alls tydligen. När jag sedan frågade hur det går till berättade han att man lägger telefonen på den och då laddas telefonen.

Då anade jag ugglor i mossen. Det här kan inte stämma, den här manicken är till för någonting helt annat och nu lurar han både byxorna och telefonen av mig.

Han fick demonstrera med min telefon och precis som han berättat så lade han telefonen på plattan och telefonen laddades. Jag såg det med mina egna ögon. Ingen sladd in i telefonen, ingenting. Den låg bara på laddplattan och på något mirakulöst sätt så laddades den. Jag har inte sett något så oförklarligt sedan jag såg Joe Labero uppträda någon gång under tidigt 2000-tal. Jag fick till och med hans autograf (som tillsammans med den tidigare moderatledaren Bo Lundgrens signatur enligt mitt sätt att räkna är den högst värderade autografen jag har i samlingen).

Och nu när jag läser det här så börjar jag bli fundersam över om mina ögon verkligen såg det jag beskrivit ovan. Laddades verkligen telefonen? Är jag säker på det? Blev jag lurad? Ville jag så gärna tro på det omöjliga att jag inbillade mig själv att telefonen laddades? Jag kommer osökt att tänka på fotbollsspelaren Mohamed Bangura som berättade om sin uppväxt i en by i Sierra Leone där äldre män i byn skrämde delar av befolkningen genom att peka på en väska och säga att den kunde flyga. Medan vissa blev rädda och sprang iväg reagerade Bangura istället med ett ”Fuck it, väskor flyger inte”.

Kanske är jag som de som springer iväg när jag egentligen borde vara mer rationell och säga fuck it, plattor laddar inte telefoner. Men jag såg det jag såg och jag står fast vid min berättelse. Laddplattan laddade telefonen. Punkt. Jag vet inte hur det gick till men det var så det gick till. Och när man ser någonting liknande blir man nyfiken på allt, hur saker och ting egentligen fungerar. En värld av obesvarade frågor öppnar sig.

Hur får man upp elledningarna som sträcker sig hur långt som helst mellan stolparna? Jag kan ha frågat det förut men jag har fortfarande inte fått något svar. Hur kan Dan Eliasson ständigt få nya toppjobb, eller jobb överhuvudtaget? Hur vet högtalarna i ett surroundsystem när det är just deras tur att låta? Hur kan egentligen deltagarna i Så ska det låta kunna så många texter? Hur bygger man en tunnel som går under vattnet? Hur kan basketspelare vara så långa? Och framförallt: Hur i helvete (ursäkta språket) kan en mobiltelefon laddas av att man lägger den på en platta?

Jag har inte sett något av världens sju underverk. Men jag har sett det åttonde – laddplattan. Tror jag, jag vågar fortfarande inte tro fullt ut på att det jag såg verkligen var det som hände.

What a time to be alive.

Marcus Raihle