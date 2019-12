Marcus Raihle: Nu när julen är över kan man börja blicka framåt igen

Gott nytt år.

Jaha, julen är över och idag är en annan dag. Årets julvärd kan jag inte recensera eftersom det här är skrivet innan julafton men jag utgår från att vem det än var som tände ljuset var hen inte i närheten av att sköta uppdraget med samma bravur som Ernst Kirchsteiger.

Förmodligen har tusentals pappor suttit och skrockat ”Men vem kör egentligen!?” när Långben frågar just den frågan under husvagnssemestern men de känner sig aldrig så roliga som när Kalle Anka väcks på ett spektakulärt sätt där sängen helt plötsligt skickar in honom i ett badkar och repliken ”En sådan där skulle du ha!” kan sägas till landets alla barn som tvingas titta på Kalle Ankas jul fast de sett roligare barnprogram varenda dag under året som gått. Fast somliga straffar gud direkt, när papporna haft sitt roliga under Kalle Ankas jul så får de sitt tråkiga när de har oturen att missa när tomten är på besök. Jävla oflyt hela tiden.

Nu när julen är över kan man börja blicka framåt igen. Det går att vistas i affärer utan att det känns som att man springer gatloppet i Gladiatorerna, det går att lyssna på radio utan att höra Peter Jöback tjata om att han kommer hem igen till jul och som tur är har han ingen låt som handlar om att han åker bort igen efter jul men det bästa av allt måste ändå vara att slippa julmoralisterna.

Jag tänker varken romantisera alkohol eller döma någon som inte dricker men det går ju alldeles utmärkt att hålla sig nykter under jul utan att berätta det för varje människa som råkar hamna i närheten.

De som sitter på sina höga renar och blickar ner på oss andra med sina fina regler för julen. Det blir minsann en vit jul, det ska ni ha klart för er. Julen är ju trots allt barnens högtid. Och för all del, jag tänker varken romantisera alkohol eller döma någon som inte dricker men det går ju alldeles utmärkt att hålla sig nykter under jul utan att berätta det för varje människa som råkar hamna i närheten. Ibland undrar man om de är nyktra för nykterhetens skull eller för rätten att skryta om att de är nyktra. Lite som när man skänker till välgörenhet men inte kan låta bli att berätta för alla att man gör det.

Jag har ett fadderbarn. Det har inte med saken att göra, det bara flög ur mig.

Det finns även de som är så pass stora tänkare att de kan titta på julen utifrån och ställa sig över spektaklet. ”Det är bara konsumtionshets, det är kapitalisterna som tjänar på det här!”. För de här människorna räcker det inte att gå ut i strid mot konsumtion och kapitalism på Black Friday, bara någon månad senare är det dags igen. Även här går det alldeles utmärkt att strunta i att köpa saker utan att berätta för andra hur duktiga de är. Var och en blir salig på sin tro men när predikanterna ockuperar mitt flöde på sociala medier så undrar jag lite var internetcensuren är när man behöver den.

Så vi kanske kan enas om det till nästa år. Jag firar på mitt sätt, Bill firar på sitt sätt och Bull på sitt sätt. Jag kanske faller för konsumtionshetsen och köper varor och konsumerar alkohol, Bill gör tvärtom och Bull kan knappt hålla sig för skratt när han för tjugonde året i rad ropar ut ”MEN VEM KÖR EGENTLIGEN!?” framför televisionen. Det kommer nog gå alldeles utmärkt ändå.

Med det sagt: Tack för 2019 och gott nytt år!

Ps. Bara för att få det sagt: Det är dumt att supa sig full så att barnen blir rädda. Det kan man skippa på jul och andra dagar också för den delen.

Marcus Raihle