Marcus Raihle: "Varför kan inte något vara svart eller vitt"

Å ena sidan, å andra sidan. Visst är det väl skönt att man kan vrida och vända på saker och förstå båda sidor och i slutändan komma fram till att en mellanväg förmodligen är det bästa. Vill någon åka till vänster och en annan till höger kan det vara ganska bekvämt att landa i slutsatsen att båda har rätt ur sitt sätt att se det, men eftersom vi inte kan komma överens så åker vi rakt fram istället.

Min inre kommunist klättrade ner från barrikaderna

Och vad ska man egentligen tycka i vissa frågor? Båda sidorna lägger ofta fram bra argument och så landar man i "å ena sidan och å andra sidan..." och båda har typ rätt.

Det är nog bra med balans i det stora hela, att väga saker fram och tillbaka och inte utgå ifrån att meningsmotståndare är dumma i huvudet för att de tycker någonting annat än en själv, MEN: Jag tycker det är lite ledsamt att nästan ingenting är svart eller vitt. Ibland vill jag antingen hata något eller älska något.

Jag har gått på mina efter mina genom mina dagar, där den första instinkten om något varit odelat positiv eller odelat negativ, men när jag tänkt efter och tiden har haft sin gång, så hamnar min åsikt ändå i någon gråzon istället för i ett svart eller vitt fält. Låt mig för sakens skull ge några exempel:

- Feministisk utrikespolitik. Kommer ni ihåg när Socialdemokraterna berättade att de skulle föra en feministisk utrikespolitik? Underbart! Nu skulle de ryta ifrån högt och tydligt på den politiska scenen i fall där kvinnor behandlas dåligt och länder med lagar som förtrycker kvinnor skulle kanske få sig några verbala snytingar i feminismens namn. Trodde jag i alla fall.

Sen besökte Irans utrikesminister Javad Zarif Sverige och vägrade skaka hand med Margot Wallström. Man kunde ju tro att hon skulle passa på att markera, att visa för världen att vi står upp för lika behandling av män och kvinnor, för det borde väl ligga i linje med den feministiska utrikespolitiken Sverige skulle föra men icke. Margot förklarade istället situationen med "Iranier hälsar tyvärr inte på kvinnor i hand", vilket är lika felaktigt som fegt. Helt plötsligt var min odelat positiva syn på feministisk utrikespolitik inte lika positiv längre.

- Privata alternativ i välfärden. Ingenting kunde väcka min inre kommunist som privata äldreboenden som ger undermålig vård samtidigt som de plockar ut vinst. Hur är det möjligt att vi låter kapitalister äga boenden och tjäna pengar samtidigt som vården är under all kritik? Och ja, i fallen när vården inte håller måttet är det inte svårt att bli förbannad. Men i fallen när den kommunala vården brister? Vem skyller man på när det inte finns elaka kapitalister att skylla allting på? Eller när vissa privata boenden fungerar bättre än kommunala, vad är vitsen med att uppröras då?

Min inre kommunist klättrade ner från barrikaderna när jag ringde folktandvården i Smedjebacken för att boka en tid, vilket de inte kunde ge mig. Dels var jag nyinflyttad och skulle därför behöva stå i kö i flera år innan det var min tur och dels hade de ingen tandläkare. En folktandvård utan tandläkare, jo jag tackar jag.

Barack Obama. Yes we can! Snygg i kostym, vältalig och underbar röst. What's not to like? Speciellt i kontrast mot Donald Trump som bygger en mur och utvisar illegala invandrare. Sen läste jag att Obama också var duktig på att bygga en barriär mellan USA och Mexiko samt är den president som utvisat flest illegala invandrare från USA. Nog föredrar jag Obama före Trump sju dagar i veckan, men glorian som varit på Obamas huvud tycker jag ändå hamnar på sniskan. Och jag som bara ville ha det enkelt för mig, att den ene är god och den andra ond. Kanske är det därför jag tycker om filmen Den onde, den fule, den gode så mycket. Då vet man i alla fall vad som gäller.

Nej, det är inte lätt när det är svårt och när ingenting är antingen eller. Men kanske kan vi bära med oss det i livet och använda oss utav det gentemot varandra. Den där jäveln som inte tackade dig när du lät hen gå över övergångsstället idag kanske bara hade en dålig dag. Vi kanske helt enkelt får vara tålmodiga med varandra och försöka låta det positiva väga över när vi tittar på en människa och säger ”Å ena sidan och å andra sidan.” Som med mig. Å ena sidan skriver jag snurriga krönikor, å andra sidan är jag oerhört snygg. Och ödmjuk.

Marcus Raihle