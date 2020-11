Mardrömsbeskedet efter coronautbrottet – Anna Swenn-Larsson stoppas från säsongsdebuten: "Det känns för djävligt "

Christian Toma, chef för det alpina damlaget testades positivt för covid-19 vid ankomsten till Levi under onsdagskväll. Under torsdagen beslutade finska folkhälsomyndigheten om isolation av hela damlaget enligt försiktighetsprincipen. Rättviksbördiga Anna Swenn-Larsson är väldigt besviken.

Som individer lever de med de här drömmarna och målen dygnet runt, hela tiden

– Hon är bedrövad får man säga. Det är så mycket som står på spel för henne en sån här gång. Som individer lever de med de här drömmarna och målen dygnet runt, hela tiden, säger Tommy Eliasson Winter.

Som gammal idrottare har Eliasson Winter förståelse för lagets besvikelse och upprörda känslor.

– Anna är i superbra form. Hon har varit mentalt där hela tiden och hade målsättningar att placera sig i slalomcupen. Nu försvinner en femtedel av den möjligheten och första helgen så det är en stor besvikelse, säger Tommy Eliasson Winter.

Det vittnar än en gång om hur lurig den här smittan är

Teamet hade färdats i separata bilar till världscupens säsongspremiär i slalom. Alpinlaget hade vidtagit extra åtgärder med egna tester senaste veckan och haft strikta regler om boende.

– Det vittnar än en gång om hur lurig den här smittan är. Vi har haft protokoll som vi följt. Det är potent det här viruset. Vi hade inte räknat med att hela truppen skulle sättas i karantän, å andra sidan så har den finska folkhälsomyndigheten förklarat hur de tänkt, säger Tommy Eliasson Winter.

Beslutet om karantän gäller sju dagar framåt oavsett om nya tester visar negativt. I dagsläget försöker Tommy Eliasson Winter hitta alternativ för att få hem atleterna till Sverige. Just nu finns ett myndighetsbeslut utfärdat i Finland med reseförbud. För att häva det krävs en slutdestination för alla som innebär att svenska myndigheter måste godkänna logistik och boendesituation.

– Vi vill hitta en stuga i skogen och isolera dem där. Så att de kan röra sig utomhus och träna litegrann för att behålla formen. Det är både för det mentala vi vill ta hem dem och träningsstrategiskt.

Eliasson Winter säger att det är stor besvikelse och väldigt känslosamt i truppen nu men tror inte det här kommer förstöra deras prestationer under resten av säsongen.

– Det är trist, men vi är mitt i en pandemi. De är såpass duktiga på sitt yrke och såpass professionella så när det här har fått sjunka in litegrann och de har landat så kommer det här att vara en grop på vägen. Just nu känns det som ett hål, men när vi ser tillbaka på det om sex till sju månader så är jag helt säker på att de kommer att prestera under den här säsongen.

Jag vill ju bara tävla i slalom nu. Vad är problemet

Anna Swenn-Larsson orkar inte prata med Sporten under fredagen, men säger till TT att hon nu sitter isolerad på eget rum.

– Just nu känner jag mig bara tom. Under isen. Under marken. Jag kommer att komma tillbaka, men måste få en vecka på mig bara. För just nu finns ju inte motivationen där. Men den kommer att komma tillbaka, det brukar den göra, säger Anna Swenn-Larsson.

Det är en månad kvar till nästa slalom för damerna i världsupen. Anna Swenn-Larsson tycker att reglerna borde vara klarare, mer lik dem i fotbollen där resten av laget får spela medan den som testats positivt sätts i karantän.

– Jag vill ju bara tävla i slalom nu. Vad är problemet?