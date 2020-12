Mardrömssviten håller i sig – LIF kan inte vinna i Luleå: "Jättetung torsk"

Leksand, som saknade lagkaptenen Patrik Zackrisson, hade en tuff start på matchen. Hemmalaget låg på och skapade en enorm trafik i Leksands zon. Det går kanske att sätta ett frågetecken bakom norrbottningarnas effektivitet eftersom man bara vann den första periodens skottstatistik med 9–7, trots ett massivt spelövertag.

– En helt okej första period med hög fart från båda lagen. Luleå är ett skridskostarkt lag så vi måste får ner dem djupt, säger Martin Karlsson till C more efter den första perioden.

Ett glädjeämne, trots en mållös första period, var att junioren från Björbo Arvid Eljas gjorde sin SHL-debut. Eljas fick fortsatt förtroende i den andra perioden och spelade bland annat tillsammans med backparet Patrik Norén och Daniel Gunnarsson i andrafemman.

Norén drog på sig en tripping-utvisning i mitten av den andre perioden, när han på ett ojuste sätt hindrade en Luleåspelare från att åka igenom.

Ingen utdelning för hemmalaget i det numerära överläget. Anmärkningsvärt var också att Leksand långt in i mellanakten inte hade ett enda skott på mål. Det blev bara ett också i den andra perioden, och det var inte dåligt. Marek Hrivik kom lös och prickade ribban.

Den tredje perioden inleddes ganska trevande för Leksand. Drygt fyra minuter in i tredje akten så tog hemmalaget ledningen efter en märklig situation. Cris Desousa vallade in pucken från bakom mål, via Janne Juvonens klubba och in i mål.

– Det är målet som avgör, ett självmål där, det är såklart jobbigt. En jättetung torsk, sade Björn Hellkvist i C mores sändning efter matchen.

Bara sekunder senare så fick så Leksand chansen till en snabb kvittering när hemmalagets Karl Fabricius visades ut. Hur LIF utnyttjade det? Man släppte in ett mål bakåt istället. Isac Brännström slank igenom och ökade på Luleås ledning.

Jonas Berglund fastställde slutresultatet 3–0 för Luleå med sju minuter kvar. Leksand höll det jämt i två perioder, för att i den tredje inte orka stå emot. Det här var också Leksands sista försök den här säsongen, åtminstone i grundserien, att slå Luleå på bortaplan.

– Helt okej, vi spelar enligt plan med stort tålamod. Det är så små marginaler, självmål emot och Marek har ett ribbskott i slutet på andra, sade Björn Hellkvist i TV-sändningen efter matchen.

Leksand har en ny chans till tre poäng redan på onsdag när man möter Skellefteå på hemmaplan.

Matchens Debut

Arvid Eljas, 17 år, från Björbo gjorde sin SHL-debut på måndagskvällen. Han fick speltid i alla perioder och spelade stundtals med andrafemman. Förhoppningsvis får vi se mer av talangen vad det lider. Björbo, vilken talangfabrik! Olle Liss, Fredrik Händermark, Martin Grönberg och Jens Hellgren. Ja, listan kan göras lång på spelare från den lilla byn som spelat i SHL de senaste säsongerna. Arvid Eljas är dessutom kusin med både Emil Heineman och Olle Liss, snacka om hockeysläkt.

Matchens spöke

Ja, inte bara matchens, utan kanske hela 10-talets spöke. Är det nu Luleåspöket blir ett etablerat begrepp som ger alla leksingar mardrömmar? Det ser inte bättre ut. På de sju senaste mötena uppe i Norrbotten så har Leksand förlorat alla sju. Senast man vann uppe i Luleå var i november 2014.

Matchens bäste LIF-spelare

Oskar Lang. Han låg bakom det mesta som Leksand skapade framåt, mycket tack vare sin fina skridskoåkning. Han snodde pucken fräckt i den första perioden och var nära att göra mål. Likaså i slutet av matchen så var han nära att få in en puck. Det var signifikativt för dalalaget på måndagskvällen, det var nära, men det räckte inte.

Matchfakta/SHL

Luleå HF–Leksands IF 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)

Första perioden: -

Andra perioden: -

Tredje perioden: 1–0 (44:17) Chris Desousa, utan assist, 2–0 (45:14) Isac Brännström (Juhani Tyrväinen, Pontus Själin), i numerärt underläge, 3–0 (52:49) Jonas Berglund (Cris Desousa, Linus Klasen).

Skott: 30-18 (9-7, 8-1, 13-9).

Utvisningar, LHF: 1x2 LIF: 3x2.

Domare: Tobias Björk och Andreas Harnebring.

Publik: 0.

Leksands IF i Coop Norrbotten Arena: Målvakter: Janne Juvonen, Axel Brage – Backar: Matt Caito och Calle Själin – Daniel Gunnarsson och Patrik Norén – Johan Fransson och Jonas Ahnelöv. Sjundeback: August Berg.

Kedjor: Carter Camper, Marek Hrivik, Peter Cehlarik – Oskar Lang, Nils Åman, Carter Ashton – Isak Rosén, Otto Paajanen, Jesper Kandergård – Martin Karlsson, Jon Knuts, Fredrik Forsberg. Extraforward: Arvid Eljas.