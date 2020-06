Masarna arrangerar SM-kval – med publik: "Först till kvarn"

Förra veckan meddelade Svemo att SM-finalen kommer att hållas i Målilla den 23 juli, som planerat. Men det blir ingen publik, utan tävlingen kommer istället gå att se via C More.

Och på måndagen meddelar Masarna via sin hemsida att de kommer att arrangera SM-kvalet, som hålls nästa vecka den 7 juli. Till skillnad från finalen i Målilla meddelar Masarna att de bjuder in publik till evenemanget – men max 50 personer.

"Max 50 personer i publiken, så först till kvarn", skriver de på sin hemsida.

Från Masarna har Kim Nilsson, Philip Hellström-Bängs, Alexander Liljekvist och Aleks Lundquist redan anmält sig till SM. Det återstår att se vilka åtta förare som blir direktseedade till finalen i Målilla och vilka 16 som får chansen att köra kvalet. Svemo står för urval och seedning.