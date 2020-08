Masarna vann borta mot Piraterna

Masarna vann matchen borta mot Piraterna i Elitserien i speedway på tisdagen. 43–47 slutade matchen.

Antonio Lindbäck körde in 12 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Kim Nilsson 10, Przemyslaw Pawlicki 9, Dimitri Bergé 6, Patrick Hansen 5 och Philip Hellström-Bängs 5, poängen för Piraterna kördes in av Jonas Davidsson 14, Adam Ellis 12, Peter Kildemand 12, Jonas Seifert 3 och Rasmus Broberg 2.

Piraterna har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter tre körda matcher. Masarna har fyra poäng.

I nästa omgång har Masarna Dackarna hemma, torsdag 20 augusti 19.00.