Måste spara 14 miljoner – hon hoppas få tillbaka sjukskrivna

Sjukskrivningarna har ökat i år på grund av coronan med åtföljande rekommendationer om att personalen ska hålla sig hemma vid minsta symtom.

Under perioden januari – november hade vård- och omsorg sjuklönekostnader på 20 miljoner kronor. Men detta speciella år får man tillbaka en hel del av utläggen genom statsbidrag. Utöver sjuklönerna tillkommer kostnader för vikarier.

Vad sjukvikarierna kostat är oklart. Vård- och omsorg har ingen statistik som särskiljer olika typer av vikariekostnader.

Till och med november uppgick vikariekostnaderna till totalt 69 miljoner kronor varav på helår är budgerat 34,6 miljoner för semestervikarier, uppger förvaltningschefen Eva Björsland.

Sjukfrånvaron har legat på en hög nivå under många år och länge har politikerna pratat om att olika former av åtgärder ska sättas in i syfte att öka den så kallade frisknärvaron. I år har åtgärderna satts på väntan beroende på att pandemin krävt det mesta av resurser och uppmärksamhet.

– Det är enorma vinster vi kan göra om vi lyckas komma åt sjukfrånvaron. Om vi lyckas minska sjukskrivningarna, då har vi anställd personal tillbaka på banan. Och det skulle innebära minskade kostnader.

Vid vård- och omsorgsnämndens decembermöte presenterade Eva Björsland möjliga besparingar i tabell- och rubrikform som sammantaget skulle minska kostnaderna med 13,9 miljoner.

Åsa Bergkvist har under hösten i kommunfullmäktige argumenterat för att strukturåtgärderna är nödvändiga för att långsiktigt nå en budget i balans. Hon har hävdat att det inte ska ses som besparingar utan utveckling av verksamheten.

Är det verkligen utveckling när man gör sådana här minskningar av budgeten?

– Man måste se det som två olika saker och samtidigt så hör de nära ihop. Vi vet vilken utmaning vi har de närmaste åren med minskade skatteintäkter så vi måste påbörja någon form av utvecklingstänk.

– Vi kan inte minska bemanningen utifrån de nyckeltal som finns. Däremot skulle vi säkert kunna planera på ett annat vis som innebär minskade kostnader. Vi har ett stort jobb framför oss med att utveckla den biten, resonerar Åsa Bergkvist.

Exakt vilka besparingar som vård- och omsorg med cirka 1 000 anställda kommer att göra lär bli klarlagt på nästa nämndmöte den 25 januari då politikerna ska behandla den så kallade internbudgeten för 2020.

På det mötet ska Eva Björsland i skriftlig form ”konsekvensbeskriva” sparförslagen.