Matilda Fors: Stämningsfull blues med sexiga bastoner – Lisa Lystam Family Band glänste i Kulturgaraget i Avesta

Här är det – gamla tvätteriet, men numera Kulturgaraget som funnits sedan jag var tonåring. Men varför har jag aldrig hört talas om detta förut? Det ska jag ta reda på. Jag kliver in i värmen och möts av träväggar, tavlor och levande ljus. Scenen är intryckt i ett hörn. De stolar och bord som finns är placerade på kanten. Miljön är varmt inbjudande men också lite läskig.

Det här är verkligen ett ställe där man kan välja om man ska dansa eller mysa, äta mat och ta en öl. Klassiskt. Den öppna ytan som utgör dansgolvet i mitten får de mysiga hörnen med stolar och bord att kännas lyxiga – där vill jag sitta med mina kompisar och prata strunt en hel kväll, för att sedan ta en svängom på dansgolvet till bandet som gästar för kvällen. Succé.

Att det känns läskigt till en början beror nog på att jag förväntade mig det här stället som ett garage – smutsigt och vilt. Men också fylla och mansdominans. I min värld, säkert för fler unga tjejer, kan dessa bitar bli obehagliga i fel situationer. Men icke. Här är det blandat med damer och herrar och min ack så fördomsfulla bild av mindre barer fick sig en rättvis törn. Varenda kvinna och man jag träffade var glada och redo för en blueskväll. För att inte tala om personalen... vilken service till sina gäster. Garaget leds av en förening och varje eventkväll är noga förberedd med artist och mat. Här vill man hänga – stora som små.

Nog om det.

Jag ser att de hittat sin grej och knyter näven med ett tyst "Yes" i huvudet.

Världsrymden är förbandet. Proggrock från sjuttiotalet. Kanske inte min genre men vilken musikalitet de här grabbarna besitter. Det slår mig att "världsrymden anfaller" är en amerikansk science fiction-thrillerfilm från 1956. Det här bandet är som att se science fiction. Det är lekfullt, avancerade textrader, gåtor, nischat och nördigt. Jag ser att de hittat sin grej och knyter näven med ett tyst "Yes" i huvudet – jag gläds åt deras sätt att berätta sina svenska sångtexter med hjälp av xylofon, gitarr, keyboard, trummor, bas och tamburin.

Klockan har slagit 22:00 och in kommer Lisa Lystam följt av Fredrik Karlsson på gitarr, Matte Gustafsson på gitarr, Patrik Thelin på trummor och Johan Sund på bas. Lisa Lystam Family Band har nyligen släppt sin tredje skiva och är ute på turné i Sverige. Vad jag inte visste vid den här tidpunkten var att jag skulle få trängas och stå på tå för att kunna fota bandet. Dansgolvet som hade varit så öppet tidigare fylldes nu med exalterade damer och herrar. Men lite blygsam stämning än så länge, så bandet kör igång.

En countryfeeling susar genom luften när bandet spelar. Vi är igång och bandet chockar mig. Lisa wailar till gitarrackorden när vi får höra deras hitlåtar "Get out of bed" och "Give you everything" – vilka melodier! Någon i personalen öppnar ytterdörren, släpper in kall luft och stänger. Den där ytterdörren som öppnas går sedan på repeat under hela kvällen – det här bandet är hett.

Efter två låtar stannar Lisa plötsligt upp och talar med publiken. "Min bästa vän Vilma Flood är här ifrån Avesta. Hon kunde tyvärr inte komma men hennes bror och mamma är på plats", säger Lisa Lystam och pratar fint om Avesta. Här lovade hon också Blues – och det blev det.

Lisa Lystam Family Band gör sitt sista gig i Avesta innan julledigheten kommer – det känns speciellt för Avestaborna som redan efter första blueslåten är imponerade av bandet. Jag med.

Grejen med det här bandet är deras sätt att spela, vara i takt med varandra och bjuda på solonummer av varje instrument. Du anade att basisten är bra, men du förstår inte hur bra han verkligen är förrän du hör hans solonummer.

När Lisa Lystam spelar munspel så minns jag Louise Hoffsten från Melodifestivalen 2013 när hon uppträdde med "Only the dead fish follow the stream". Nu när jag skriver den här recensionen sitter jag och nynnar på Louise Hoffstens munspel och minns hennes resa präglad av sjukdom. Lisa hade just berättat om sin gudson när hon sjöng låten "Luke" och munspelet därefter spelades med kärlek. Louise Hoffsten spelar också munspel med kärlek. Wow.

När Lisa sjunger "Well, well, well" i baston i det röda lampskenet, ryser jag längs hela ryggraden.

Men Lisa Lystam är inte där själv – här tar hela bandet plats. Jag vill inte se en frontfigur som ska leda hela showen medan basisten står och trycker mot scenväggen – jag vill se ett band av kvalité och starka personligheter. Det här bandet kunde gjort mer för att fånga publiken, exempelvis att trummisen ställer sig upp och klappar i takt. Där är de inte riktigt än, men solonumren gör att vi åtminstone får lära känna allihopa och förstå hur jäkla bra de är individuellt. Att se gitarristernas fingerfärdighet och lekfullhet i solo är fantastiskt. Det här är inte bara en spelning, utan en show.

Och när Lisa sjunger "Well, well, well" i baston i det röda lampskenet, ryser jag längs hela ryggraden. Visst är Lisa Lystam en frontfigur utan dess like, men hon bjuder in varje bandmedlem till hennes egna bluesvärld och tillsammans skapar de ett rysligt bra sound och en härlig stämning utåt till publiken. För att inte tala om körsången i vissa partier i låtarna – vilket tryck!

Jag tänker att jag skulle behöva smälta det här i en dag eller två innan jag kan börja skriva. Med tanke på Lisas tonsäkerhet och magiska wail, är det inte konstigt att min energi är helt slut. Precis så man vill känna av att ha haft ett leende på läpparna och fullt fokus på ett band i närmare två timmar.

"Tack så mycket fina, fina ni!", säger Lisa till publikens applåder och showen börjar lida mot sitt slut. Slutklämmen blir ett perfekt wailande av sångerskan. Ett tonsäkert bluesband med sexiga bastoner och sköna och ödmjuka medlemmar – det är Lisa Lystam Family Band.

Betyg: 4/5