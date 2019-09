Melin avslöjar sin framtid – listar tre alternativ: "Skulle överväga det"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #16, som finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

Roger Melin har en lång och framgångsrik tränarkarriär att titta tillbaka på. Men 63-åringens framtid har länge varit ett omdiskuterat ämne.

Efter fjolårssuccén med Leksand återstår bara ett år kvar på kontraktet med klubben, men tränaren har ännu inte börjat fundera på om det blir en fortsättning på karriären.

– Jag vet faktiskt inte hur framtiden ser ut. Thomas Johansson (general manager, Leksand) har också frågat mig hur jag funderar om framtiden, men vi har inte gått in i säsongen än, så det är väldigt svårt för mig att säga just nu. Jag vill komma in i säsongen och känna efter innan jag tar nästa beslut, säger han i Hockeypuls podcast.

Tränaren slår fast att det finns ytterligare två alternativ i tankarna även om han inte skulle fortsätta i Leksand:

* Sluta helt.

* Ta över ett landslag.

– Jag skulle aldrig ta något annat klubblag, men eftersom jag inte är aktuell för ett förbundskaptensjobb i Sverige så har jag öppnat dörren för att vara förbundskapten för något annat land, kanske något som spelar B-VM eller något liknande, säger han.

– Skulle jag hitta något sådant skulle jag väl åtminstone överväga det.

Har du fått något deadline för ett beslut av Thomas Johansson?

– Nej, inte alls, sedan är det inte klart att han vill ha kvar mig ändå, men om jag ska fortsätta som klubbtränare så blir det antingen i Leksand eller ingenting.

