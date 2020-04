Melins hårda dom mot Abbott: "Knappt så att han orkade träna fullt ut"

17 oktober 2019.

Leksands IF har radat upp fem raka förluster och sjunkit som ett sänke i SHL-tabellen. Framför allt är det powerplay-spelet som hackar.

På grund av skattetekniska skäl har laget tvingats vänta på en av de två utländska stjärnförstärkningarna.

Spencer Abbott hade säsongen innan gjort 36 poäng på 42 matcher för Mora IK och slutat på 13:e plats i SHL:s poängliga.

Sporten hälsar honom välkommen till Skandinavien på plats i Sparta Amfi i Sarpsborg där han under ledning av förre Leksandstränaren Sjur Robert Nilsen under två dagar, innan han får komma in i Sverige, ska få tid att anpassa sig till europeisk tid och ishockey.

På torsdagskvällen förlorar Leksands IF sin sjätte raka match, 3–4 borta mot Luleå. Laget gör det efter att ha släppt in 0–1 i lagets första powerplay i matchen och sedan bränt ytterligare två numerära överlägen, vid ställningen 2–2 respektive underläge 2–3.

Kanske är den erkänt puck- och spelskicklige rightaren Abbott spelaren som blir skillnaden mellan förluster och vinster?

Lagledningen tror i alla fall det.

Så mycket att man kastar in Abbott i uppställningen direkt hemma mot Djurgården lördag den 19 oktober trots att han rest fem timmar i bil under lördagsförmiddagen – och fortfarande har uppenbara problem med jetlag.

Abbotts långa formsvacka blir en följetong och når sin kulmen när han tillåts åka hem till Ontario i Kanada och fira jul. På flygresan tillbaka blir han matförgiftad...

Det lossnar inte förrän Roger Melin har fått sparken och utsikterna för att undvika kval i princip är borta.

Ska jag liksom piska honom eller klappa honom i arslet?

– Spencer Abbott var en person som jag hade jättesvårt att komma underfund med. En tystlåten människa som knappt säger någonting. Även fast man sitter såhär och pratar så säger han knappt vad han tycker. Allting är bara bra, "jo det är lugnt, det är bra". Och man undrar vad... man har liksom svårt att komma under skinnet på honom och förstå vad han egentligen tycker och tänker och känner. Han öppnar sig liksom aldrig och var jättesvår att förstå sig på. Han var väl en av de få personer som jag inte riktigt kom underfund med, "hur fan ska jag behandla honom egentligen?" Ska jag liksom piska honom eller klappa honom i arslet? Jag kom inte riktigt underfund med honom om jag ska vara ärlig, berättar Melin.

Centern Marek Hrivik, som anslöt till laget i augusti, fick Melin fart på på ett helt annat sätt.

Även om han är slovak så har han också en bakgrund i den nordamerikanska hockeyn.

– Jag har haft utländska spelare ganska mycket tidigare. Men bara för att du är nordamerikan så finns det inget som säger att alla nordamerikaner är likadana. Det finns inget som säger att svenskar är likadana heller. Alla har ju sin egen personlighet och alla är unika. Tom Bissett (i Brynäs) är en av de ödmjukaste personer jag har träffat i hockeyvärlden, medan man har haft spelare som har varit grymt kaxiga och egotrippade och som man måste försöka behandla på ett annat sätt. Alla människor är ju unika och man måste behandla alla människor som unika individer.

Tillbaka till den 19 oktober.

Varför var det egentligen så bråttom med att skicka in Spencer Abbott på isen?

– Vi hade förlorat en del. Då kändes det ändå som att det kan bli bra nu att få in en spelare i det läget. Så visst, jag trodde väl ändå att det skulle kunna bidra med lite positiv energi, men...

... det var inte den personen låter det på dig.

– Nej, det var inte... alltså... nej, det var inte riktigt det. Alltså vi visste ju i och för sig ungefär vilken person han var. Att han var inte den mest energiska personen och den mest utåtriktade personen som kunde dra igång ett lag i omklädningsrummet. Det visste vi om. Men vi trodde ändå att han skulle bidra på isen på ett sätt som gjorde att man fick igång de andra och fick dem att tro på sig själva. Men det blev inte riktigt så.

Det här blev ju helt fel. Det här blev bara sämre egentligen.

Roger Melin tystnar en stund.

Sedan fortsätter han att berätta.

– Jag tyckte att han såg... inte hungrig ut. Avmätt eller mätt på liksom... det kändes som att han inte hade någon drivkraft, på isen menar jag då. Det var flera gånger jag frågade om han inte trivdes i Leksand, om han inte trivdes med boendet eller att inte frun trivdes eller att det var något fel. Så jag pratade med honom flera gånger om det var någonting som vi kunde hjälpa till med som kunde få honom att driva sig själv bättre. Men det var som jag sade, det enda man fick var att det är bra allting, det är jättebra. Jag nådde inte fram till honom liksom. Han ville inte säga vad som var fel. Han var lite knepig, det måste jag säga.

Ville du göra dig av med honom?

– Nej, det ville jag inte. Det var väl ändå att man ville få fart på honom. Man ville få honom att åtminstone spela på den nivån som man visste att han kunde spela på. Men det är klart att när det blev som det blev första tiden han var där. Då undrade man ju... det här blev ju helt fel. Det här blev bara sämre egentligen. Han tog en plats utan att göra någonting och då var man tvungen att sätta någon annan åt sidan. Om vi hade fortsatt med den gruppen vi hade innan han kom in hade man kanske fått andra att växa i stället och fått de med sig på tåget på ett annat sätt. Man ångrar väl lite att vi tog in honom i det läget när vi såg hur det blev. Däremot när han väl var där så vill man få ut mesta möjliga av honom.

Spencer Abbott parades genast ihop med Marek Hrivik.

Men efter 1–7-haveriet borta mot Frölunda den 21 november – då Niklas Wikegård, som kom att bli kanadensarens största offentliga belackare under säsongen, var expertkommentator i C More – särade tränaren på superduon.

– När det inte funkade och det kändes nästan som att det bara uppstod konflikter mellan dem så blev det inget bra. De kunde inte prata med varandra på ett sätt som drev dem framåt. Så då var det lika bra att byta och testa något annat. Hade man känt att det fanns, att de kunde prata med varandra, att det kändes som att de hade en viss kemi, då hade man verkligen försökt få dem att ta det ansvaret och dragit laget. Men det kändes som att de inte kunde prata med varandra och då blev det ännu mer fel, då blev det dubbelfel på något sätt, berättar Roger Melin.

Men vad drar du då för slutsatser av att i slutet på säsongen så var det ändå de som drev laget, tillsammans?

– Jag vet inte om "Uffe" (Samuelsson) fick ihop dem på något sätt och pratade ut med dem. Jag har ingen aning, men till slut så blev ju Spencer riktigt bra.

Jag var ju livrädd att han skulle gå sönder så fort han fick en tackling.

Redan när han spelade i Frölunda guldsäsongen 2015/16 tvingades Spencer Abbott rehabträna sina ljumskar.

Och Melin använder den svaga fysiken som förklaring till att spelaren som kom som den tänkte frälsaren slutade på blygsamma 21 poäng på de 33 matcher han spelade.

– Jag har aldrig sett en hockeyspelare på den nivån varit så dåligt tränad som Spencer Abbott var. Marek var ju grymt bra tränad och var ett föredöme, men Spencer var ju, det var knappt så att han orkade träna fullt ut för att orka spela matcherna liksom. Man fick nästan försöka hålla honom borta från träningar ibland för att han skulle orka spela matcher.

Efter att han petats till fjärdeformationen efter den där 1–7-förlusten mot Frölunda var Abbott borta från laguppställningen i bortamatchen mot Djurgården (0–2) och hemmamatchen mot Rögle (3–2).

Problem med ljumskarna var förklaringen.

– Så fort han tränade lite för mycket fick han ju ont i ljumskarna och fick ont lite överallt. Nej, det var riktigt dåligt, riktigt dåligt. Speciellt nordamerikaner brukar sköta sin fysik hyggligt och vara vältränade när de kommer hit. Men han var grymt dåligt tränad, såg ut som en liten pojke i kroppen. Jag var ju livrädd att han skulle gå sönder så fort han fick en tackling.

Hur passade han in i spelet ni ville spela?

– Vi ville spela med ganska hög forechecking och mycket skridskoåkning och han spelade ju ganska annorlunda. Men han passade ju in i spelet att vi ville värna om pucken mycket och det spelet hade han ju verkligen i sig. En skickligare spelare får man leta efter, med puck och sådär. Han har en fantastisk känsla. Men han var otroligt dåligt tränad.

Och det kan man inte åtgärda när en spelare kommer den 19 oktober?

– Nej, det är svårt alltså. Det är alldeles för kort tid.

Men ni borde inte ha skickat in honom direkt i matchen mot Djurgården?

– Nej, egentligen kanske inte.

Men var det en desperation?

– Ja, men lite så var det ju. Vi hade ju förlorat en del då. Och då tyckte man att "nej, men vi testar" och han var ju redo sade han och ville spela så det var väl lika bra att prova tänkte vi. Men han hade behövt träna några veckor innan han skulle spela.

Inte bara två dagar i Norge?

– Nej... han låg ju flera år efter (skratt). Nej, men det är svårt att åtgärda på så kort tid. Det är liksom, skulle han ha hunnit ikapp... Risken var ju att hade man tränat honom för hårt, det är ju att han hade blivit ännu sämre.

Är det en av de svåraste situationer du har ställts inför som tränare?

– Ja, det kanske det var. I alla fall som jag kan påminna mig just nu.

Du har inte fått in en spelare som har inneburit sådana problem för gruppen tidigare?

– Nej, det tror jag inte. Alltså, kunskapsmässigt så var han ju en av våra bästa spelare när han väl orkade spela. Men han kunde ju inte utnyttja det för han var för dåligt tränad. Och det är möjligt att han hade sin peak när det var sju–åtta matcher kvar. Det är möjligt att det berodde på att han var någorlunda ikapp då med sig själv och sin träning och sin fysik. Det kanske tog de tre–fyra månaderna för honom att komma ikapp. Men när han kom var han väldigt dåligt tränad.

Han hade inte skött sin sommarträning helt enkelt?

– Nej, det har jag svårt att tro. Jag tror inte att han har tänkt på att sköta sin fysik på flera år om jag ska vara ärlig. Det är sällan man ser en spelare på den nivån vara så dåligt tränad. Jag har nog aldrig upplevt det tror jag.

Marek var lite mer på, men det var Spencer som kände sig mest obekväm i den rollen.

Under Roger Melin hade Leksands IF ligans sämsta powerplay.

Men han försökte med samma åtgärd som sedan blev ett framgångsrecept under Ulf Samuelsson.

– I början var Spencer inte en tillgång i powerplay och vägrade att skjuta. Jag bytte ju sida på honom och Marek, att de skulle spela på "fel" sida med klubborna utåt men helt plötsligt så ville de inte spela så utan ville spela där de kände sig hemma och i powerplay vill man inte lägga sig i alltför mycket, där vill man ju att spelarna ska känna sig bekväma där de är, där de är vana att producera. Så jag ville inte styra det för mycket, jag ville försöka komma med lite råd bara när det inte funkade, men där hittade de aldrig rätt någon gång.

Hur reagerade du sedan då när de nya tränarna fick dem att spela så?

– (Skratt) Ja, då fick de ju spela så och då gjorde han ju mål, Spencer. Det var lite roligt... Jag vet inte, jag bara tyckte att det var kul att de testade det igen, men det var lite för sent kanske.

Men hur många matcher fick de spela så under dig?

– Det var ett par matcher bara, men de tyckte det kändes obekvämt och då ville de gå tillbaka och spela som de brukar göra. Och det var också något som Petter (Carnbro, analytiker) och "Tjomme" (general manager Thomas Johansson) ifrågasatte. "Varför har du bytt sida på dem?" De sade att vi hade statistiken på vår sida, för vi skapade tillräckligt med målchanser så som de hade spelat. Men vi gjorde ju inga mål, så det var därför jag ville prova att byta sida på dem. Marek var lite mer på, men det var Spencer som kände sig mest obekväm i den rollen.