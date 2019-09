Melins kritik – och förklaring till Leksands chocksiffra: "Inte optimalt"

Under fredagskvällen inleddes Skoda Trophy i Södertälje där Leksands IF tar sig an AIK, SSK och Brynäs denna helg.

För ett år sedan vann LIF turneringen.

Denna gång lär det bli tuffare att ta hem förstaplatsen och potten på 100 100 kr med tanke på att fredagens batalj mot AIK slutade med en 2-4-förlust.

Det som stal strålkastarljuset var däremot något helt annat:

Leksandsledningens matchning mot AIK.

Totalt vilades tio ordinarie spelare och i laguppställningen mot stockholmarna återfanns nio LIF-killar födda på 2000-talet.

En smått chockerande siffra.

– Det svårt att värdera en sån här match eftersom vi har så många nya spelare med. Vi försökte hålla liv i spelet, men det var svårt. Mycket svårare än jag trodde om jag ska vara ärlig, säger Melin och suckar:

– Vi funderade ett tag om vi skulle blanda laget med juniorer och seniorer, men då bad (Mikael "Challe") Karlberg att juniorerna skulle få spela ihop eftersom att de ska spela tillsammans i morgon (lördag) igen. Då behöll vi två juniorkedjor och det kändes som att de hade svårt att komma in i det. Det tog lång tid innan de blev bekväma. Men självklart är det ett stort steg för juniorerna att ta, när de ska möta ett bra allsvenskt lag.

Det är tio ordinarie spelare ni vilar. Varför så pass många?

– Det är för att så få som möjligt ska behöva spela tre matcher. Nu blir det ändå fyra spelare som måste spela tre matcher och det vill vi helst inte. Vi får ta det för vad det är. Jag tycker inte att vi kunde gjort något annat.

Vilka fyra spelare kommer matchas under hela helgen?

– Om det inte händer något exceptionellt spelar Rundqvist, Olsson-Trkulja, Valkvae-Olsen och Martin Karlsson.

Under lördagseftermiddagen väntar Södertälje för LIF.

Drygt 17 timmar senare spelar Leksand match igen – mot Brynäs.

Just därför kommer Melin och den övriga tränarstaben göra stora rockader mellan alla matcher.

LIF-tränaren sticker inte under stolen med att han har en del åsikter om spelschemat.

– Det här blev väldigt speciellt, unikt skulle jag säga. Hade vi inte spelat tre matcher på tre dagar hade vi inte kallat upp så många juniorer. Vi gör det för att spara på våra krafter för det är seriepremiär om en vecka. Jag hade inte velat spela den här turneringen om jag visste att vi skulle spela tre matcher på tre dagar.

Vad säger du om spelschemat, ni har väldigt få timmar på er att återhämta er?

– Ja, absolut. Det är inte optimalt, men turneringen var redan inlagd i schemat. Vi tackade ja för ett år sedan vad jag förstår och vi kunde inte göra något åt det. Däremot måste vi tänka till till nästa år för det är ingen mening att vara med om man inte spelar den på riktigt, om du förstår. Det är svårt att vinna matcher med åtta uppkallade juniorer. Det är inga dåliga lag vi möter.

Säger den här värdemätaren något egentligen om Leksands IF säsongen 19/20 med tanke på det vi pratar om?

– Det som var intressant att värdera var våra egna juniorer. Hur de klarar sig mot allsvenskt motstånd. Det var det vi fick ut av den här matchen (mot AIK). Vissa spelare klarar sig riktigt bra, vissa har en bit kvar.