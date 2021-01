Melkers konkurs: omsättningen mer än halverad sen 2010 – delägare förutsåg nedläggningen i somras

Under de senaste 10 åren visade Melkers charks omsättning en topp 2010 på 140 365 000 kronor. Sedan dess har företagets siffror dalat med en liten uppgång i omsättningen under 2013 och 2016. Under 2019 visade omsättningen kolumn 62 723 000 kronor, en minskning med 77 642 000 kronor.

31 anställda berörs av charkfabriken i Hälsinggårdens konkurs.

TV: Melkers flyttar tillbaka falukorvsproduktionen till Falun

I företagets balansrapport för perioden 1 januari till och med den 31 december 2020, som finns i konkurshandlingarna och som skrevs ut den 10 december 2020, är den utgående balansen på -4 902 766 kronor. Sedan 2017 har personalstyrkan mer än halverats på företaget.

Pär Olsson är vd för företaget. Brodern Göran Olsson sitter idag som styrelseledamot. Göran Olsson förutsåg nedläggningen under sommaren 2020 när han i en artikel i Expressen berättade att den yngre generationen i släkten inte var intresserade av att ta över Sveriges äldsta falukorvstillverkare. Det efter att han, efter en flerårig tvist med Migrationsverket, försökt få sin fru inflyttad till Sverige från Thailand där Migrationsverket menade att det rör sig om ett skenäktenskap. Göran Olsson uppgav då att han var beredd att flytta till Thailand och att han då inte skulle vara involverad i företaget längre. Därmed trodde han inte att brodern ensam skulle fortsätta leda det 130 år gamla företaget.