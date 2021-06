Mest i dur men även lite i moll för Spendrups i midsommartid: ”Vi kör extraskift och övertid”

Sarah Hjälm, kommunikatör vid bryggerijätten i Grängesberg, berättar om en rejäl rush på företaget.

– Vi kör extra skift på bryggeriet och folk arbetar övertid för lagret töms i rasande fart.

Det som tillverkas, oavsett om det är öl, läsk eller vatten, blir inte stående någon längre tid i höglagret.

– Det är vår absoluta högsäsong just nu, med i snitt 90 lastbilar eller lastbilar med släp varje dag som kommer och hämtar varor. Normalt under högsäsong brukar det röra sig om 70 till 75 ekipage per dag, berättar Hjälm.

Hon tror att det finns flera anledningar till att försäljningen går på högvarv just nu.

– Det är stundande midsommar med tillhörande god mat och dryck som är främsta orsaken. Men också att det är fotbolls-EM och varmt väder i många delar av landet.

Hos Spendrups gläds man också över att gamla klassikern Cuba Cola, som Spendrups började tillverka våren 2020, verkar bli allt mer populär.

– Fler och fler svenskar börjar känna igen varumärket både i butik och medier. För några veckor sedan meddelade säljarna att vi sålt en miljon liter. För Spendrups del är en milstolpe därmed passerad, konstaterar Sarah Hjälm.

Men allt går inte i dur för bryggeriföretaget. Alla de som i går köade utanför ”bolaget” i Ludvika fick i butiken leta förgäves efter Grängesölet på 33 centiliters burk.

Den gröna burken fanns faktiskt inte att uppbringa på något systembolag i hela landet.

Problem i produktionen, eller vad har hänt?

– Orsaken till att den inte finns att få tag på hos systembolagen är att den utgår ur vårt sortiment. Den säljer för dåligt, förklarar Spendrups kommunikatör i Grängesberg.