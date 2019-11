Michelle ensam om att representera Dalarna - siktar nu mot 2020

I somras drabbades Musse som är hennes bästa häst av svår zinkbrist vilket försämrar immunförsvaret kraftigt och hon tvingades avstå sin EM plats i juniorlandslaget. Istället fick de stanna hemma. Hon och hästen Udermus avstod även utomhus SM och har nu efter en lång tid för att fylla zinkdepåerna äntligen börjat planera för tävling igen.

Michelle som var ute efter sin 13:e SM medalj fick vända hem utan medalj och istället ta nya tag inför 2020. Det har varit framgångsrika år när det gäller mästerskapsmedaljer från det första silvret 2013 med Ard Chuan Delight vilket följdes av ett SM där hon tog hela fyra medaljer under en tävling. Guld i Children med hästen Vanilla F och silver med ponnyn Ronja Rocker. Under samma tävling tog hon två brons med Woodfield Night Light. Vid inomhus SM i Sundsvall blev det guld med Woodfield Night Light och det följdes året därpå av ett dubbelguld i Malmö med Wischin Chin M och Woodfield Night Light. Hon tog även ett silver med Woodfield Night Light. Ytterligare ett silver bärgades för denna duo på Sundbyholm. Till detta bör läggas att hon har fyra fjärdeplatser under SM tävlingar, plus flera placeringar av lägre valör. Michelle har också tagit medalj inom alla kategorier ponny, B, C, D, hon har tagit medalj i children och nu junior. Det här är inte helt lätt och är en bragd i sig.

Med hästen Udermus har hon hittills ett silver och ett guld i juniorernas SM tävlingar 2017 och 2018. Till dessa medaljer får läggas ett brons, ett silver och ett guld på Nordiska mästerskapen i laghoppning med Woodfield Night Light och ett silver vid Europamästerskapen i laghoppning med Wischin Chin M. Hon har deltagit i tre EM, Children, ponny och junior och varit uttagen till fyra under sin karriär.

När hon får frågan om varför hon är ensam om att representera Dalarna i år så berättar hon att det är en stor satsning som kostar mycket pengar och vår geografiska belägenhet är inte fördelaktig. Att rida internationellt och ha en plats i landslaget kräver långa resor både till träning och tävling. Det finns i princip inga tävlingar på den nivån i det här distriktet. Det kräver en stor arbetsinsats och det kräver hästar och tränare som har förutsättningar för att klara uppgiften.

– Jag hoppas mycket på att det ska bli fler som satsar mer så att jag kan få sällskap från Dalarna ut i världen under kommande år. Oftast är det ett bra management, små steg och förändringar plus att träna i ett system som ger ett stort resultat i slutänden, avslutar Michelle.