MIK-kaptenens uppmaning inför dramatiska fortsättningen: "Vet att jag låter lite bitter"

Att Mora skulle ta tre poäng, eller kanske till och med bara en poäng, borta mot tabelltrean Karlskoga var det få som trodde på förhand.

– Det går inte att sticka under stol med att det var en tuff bortamatch. Men, samtidigt var det lite grann också som vi behövde, att åka och spela en sån här match. Här visste vi att det skulle bli jäkligt hårt. Men jag tycker det här passar oss bra, när det går lite fortare. Då kan vi släppa loss och åka mer skridskor och gasa på, säger lagkapten Adam Masuhr.

Jag struntar otroligt mycket i att jag gjorde två mål. Jag är bara jävligt nöjd med att vi tar tre poäng.

Han lägger till:

– Nu räckte det för oss. Karlskoga kan göra mål. Och det här hade varit en tuff match även om vi toppat tabellen. Det är alltid svintuffa bortamatcher.

Han sköt in Moras två första mål knappt halvvägs in i första perioden. Och spelade ett solitt försvarsspel som hjälpte MIK till en skrällseger borta mot topplaget Karlskoga, som innan nedsläpp bara förlorat två gånger tidigare under ordinarie tid på hemmaplan.

– Jag tänker inte ett dugg på mig. Jag struntar otroligt mycket i att jag gjorde två mål. Jag är bara jävligt nöjd med att vi tar tre poäng för det har vi slitit hårt för och jobbat otroligt länge med. Det enda som gäller nu är att vi kan följa upp det här nästa match och visar att vi kan behärska det här nu: att vi kan vinna och inte slå ner på tempot. Vi måste verkligen ta hand om den här vinsten på rätt sätt, säger Masuhr.

Men, du kan hålla med om att det här var en skön seger för laget som också innebär att ni lämnar nästjumboplatsen och inte längre är på kvalplats?

– Ja, visst. Självklart skönt men vi kan inte vara nöjda över att vi rör oss lite uppåt. Utan vi får ta med oss det positiva för det är en ny dag i morgon (läs: torsdag). Vi får inte på något sätt och vis bli nöjda här nu. Vi behöver göra sådana här insatser om och om igen framöver.

Mora har bara lyckats en gång tidigare under säsongen att ta mer än två raka trepoängare i följd. Det var när laget hade tre segrar (i ordinarie tid) mot Kristianstad, Vita Hästen och Tingsryd mellan den 2 och 9 oktober 2019.

Adam Masuhr fortsätter:

– Jag vet att jag låter lite bitter. Men, det är vår verklighet. Ingen av oss är nöjd med vår position i den nedre tabellregionen. Det är farligt om vi blir för nöjda. Det som krävs är, som sagt, att vi återigen gör sådana här insatser framöver.

Ja, alltså du låter lite bitter ändå.

– Jo, jag vet. Det är med risk för att låta lite bitter men jag är trött på att förlora nu. Det är bara ett fortsatt ruskigt hårt arbete som kan ändra på vår situation. Vi måste vara förberedda. Det är inte alltid guld och gröna skogar. Karlskoga kanske kan skaka av sig det här, de har en grupp med lite mer självförtroende. Det vi får göra är att vi måste suga åt oss av det här som är positivt och sen omedelbart fokusera på tre nya poäng på fredag.

Vad tycker du om er insats mot Karlskoga?

– Vi gör en jäkligt bra kämpainsats. Vi kan klappa oss lite på axeln och vara nöjda med vårt krig. Vi slet som vargar. Vi ska ge oss en eloge – men vi måste också fortsätta så här nu, säger Adam Masuhr.