MIK-profilens fru släpper barnbok om hockey: ”Skildrar en verklighet som är fylld med press på barn”

Hon har en lång bakgrund som ishockeyjournalist och är bland annat känd från TV4 och C More där hon ofta var programledare under hockeyallsvenska matcher.

Nu tar Ida Björnstad, som är Mora IK-profilen och NHL-proffset Mattias Ekholms fru, klivet in i författarbranschen och släpper barnboken ”Bit ihop”.

Den gestaltar pressen som läggs på unga idrottsutövare och medförfattare är Marie Oskarsson, som bland annat skriver bokserien ”Vänner 4-ever”.

– ”Bit ihop” skildrar en verklighet som är fylld med press och förväntningar på barn som idrottar. Vi vill ge en inblick i hur yttre förväntningar kan påverka barns välmående och vänskapsrelationer när leken blir till allvar. Men framför allt är det en bok fylld av ishockey – rivalitet, vänskap, sköna dragningar och puckar som sprätts upp i nättaket, säger Ida Björnstad om boken.

Den stora inspirationen kommer från Mattias och de utövare jag träffar i USA

Björnstad har tidigare engagerat sig i sådant som rör ungas idrottsutövande. Bland annat har hon ordnat med ett välgörenhetsprojekt som gått ut på att alla barn ska kunna hålla på med någon sport oavsett ekonomiska förutsättningar.

– Jag är otroligt driven och vill ha en meningsfull sysselsättning utifrån det som funkar med vår familjs livsstil. Då kände jag att det här var nåt som rimmade med den, förklarar Ida Björnstad för Sporten och fortsätter.

– Det är en kombination av att jag för det första har svårt med orättvisor och sedan för att jag märker av klimatet inom idrotten och samhället. Jag tror också att det ställs på sin spets när man får barn. Man vill att de ska få idrotta oavsett förutsättningar. Alla ska få sin plats inom idrotten, det är oerhört viktigt för folkhälsan.

– Idrotten står för en fantastiskt gemenskap, men tyvärr är det inte anpassat för alla och därför vill jag anamma det här.

När boken sedan släpps är tanken att det ska hållas en tävling där det vinnande hockeylaget får träna en dag med NHL-stjärnorna Mattias Ekholm, Nashville Predators, och Patric Hörnqvist, Florida Panthers.

Björnstad och Ekholm är som bekant bosatta i Nashville och det är mycket av hennes idéer som kommer därifrån.

– Den stora inspirationen kommer från Mattias och de utövare jag träffar i USA. Det krävs väldigt mycket av en person att spela i NHL och det är extremt påfrestande för både den psykiska och fysiska hälsan. Har du inte hamnat där för glädjens skull så finns det en risk att det knappt kommer att vara värt att vara där.

Jag önskar att boken kan bidra till en ökad medvetenhet

Vad tänker du att den här boken kan ge till barn och unga?

– Första boken är riktad mot prestationshetsen, kanske framför allt inom idrotten. Allt blir så svart eller vitt. Det handlar ofta om att man gärna vill sätta en etikett på om du är bra eller dålig och vart du vill nånstans. Det är många som slutar på grund av det, så jag önskar att boken kan bidra till en ökad medvetenhet. Jag vill att både föräldrar och barn ska läsa för att det är en väldigt underhållande hockeybok och man kommer säkert att kunna känna igen sig i den.

– Jag vill dämpa den här hetsen. Man behöver inte ligga på sitt barn, utan istället kan man vara tacksam för att barnet håller på med idrott.