Stor nordisk klimatstrejk anordnas på fredag– Falun och Mora deltar: "Strejkar i protest"

– Politiker och företag måste ta klimatet och ungas röster på allvar. Det är vi unga som drabbas av klimathotets konsekvenser. När makthavarna inte lyssnar tar vi därför makten i våra egna händer och strejkar i protest, säger Lovisa Roos, ordförande för Fältbiologerna i ett pressmeddelande.

Under fredagen kommer det genomföras klimatstrejkar på cirka 50 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna och Grönland. Falun och Mora kommer vara de lokala platserna för strejken. En klimatstrejk inspirerad av miljöaktivisten Greta Thunberg som haft sina klimatstrejkar under namnet " Fridays for future "

- Klimatpolitiken måste radikaliseras. Idag lever vi svenskar och nordbor som om vi hade fyra jordklot. Vår historiska rikedom bygger på förstörelsen av andras miljö. Därför måste Sverige och Norden gå i spetsen för en klimatpolitik som förenar hållbarhet med klimaträttvisa, säger Leo Rudberg, vice ordförande för Fältbiologerna i pressmeddelandet.

Miljöaktivisten Greta Thunberg har visat sitt stöd för fredagens klimatstrejkar.