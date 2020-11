Miljonregn över ungdomsidrotten i Dalarna – Gräsroten till stor glädje för många

Det står klart när vårens extrainsatta förskottsutbetalning räknas ihop med den ordinarie utbetalning som genomförs den 11 november, uppger Svenska Spel.

Den förening som får mest pengar till sin ungdomsverksamhet är föga överraskande Leksands IF Ishockey. Deras bidrag blir 474 137 kronor. I den nationella listan är bara AIK Ishockeyförening värre med 558 328 kronor.

"Gräsroten är varje år ett efterlängtat tillskott till vår ungdomsverksamhet. I år kommer pengarna att vara en betydande del i återuppbyggnaden av brandskadade Drömmarnas Arena som eldhärjades i april. Det kommer även möjliggöra vår satsning på en alternativ camp-verksamhet eftersom sommarhockeyskolan ställdes in för våra barn- och ungdomar i år", säger Jan-Erik Modings, ungdomsansvarig i Leksands IF Ishockey.

I Dalarna följer närmast efter LIF: Kvarnsvedens IK, 50 332 kronor, KAIS Mora, 41 098 och Svärdsjö IF, 36 530 kronor.

För de senare, den lilla klubben Svärdsjö IF, betyder pengarna oerhört mycket.

"Ett viktigt tillskott som gör att vi kan utveckla Svärdsjö IF på ett sätt som annars varit svårt. Vi kan köpa in relevant material och behöver aldrig neka någon som vill gå en utbildning. Framåt kommer pengarna att gå till vår satsning att behålla våra barn och ungdomar högre upp i åldrarna genom att ge dem plats att vara på även under vintern", säger Jimmy Linnér, ordförande i Svärdsjö IF.

Träningsutrustning är något som KAIS Mora kommer att använda en del av pengarna till.

"Gräsroten ger ett betydande tillskott till vår ungdomsverksamhet och finansierar bland annat träningsutrustning. Pengarna kommer även att investeras i låneutrustning för våra yngsta för att fler ska ges möjlighet att prova på och välkomnas in i innebandyn", säger Micko Holback, styrelseledamot i KAIS Mora IF.

Sporterna som får mest i länet är ishockey med 710 515 kronor och fotboll som får 561 847 kronor.

Det är åttonde året i rad som Svenska Spel via initiativet Gräsroten delar ut mångmiljonbelopp till ungdomsidrotten i Sverige.

För första gången delas pengar ut i år vid två tillfällen. Anledning till det är givetvis coronapandemins utbrott. Därför betaldes närmare en miljon kronor ut till Dalarnas län redan i april och när höstens ordinarie utbetalning nu genomförs betalas resterande årsbelopp om ytterligare 1 267 681 kronor ut.

Vad som avgör föreningarnas bidrag till ungdomsverksamheten är Svenska Spels kunder vilka själva fördelar pengarna genom att välja en till tre favoritföreningar.

"Det har varit ett och fortsätter alltjämt att vara ett utmanande år för alla, och den svenska idrottsrörelsen utgör inget undantag", säger Patrik Hofbauer, VD på Svenska Spel.

"Därför ser vi extra mycket fram emot årets utbetalning av Gräsroten där vi, med vårens förskottsutbetalning inräknad, delar ut totalt 45 miljoner kronor till ungdomsidrotten. Pengarna hoppas vi bidrar till att idrottsföreningar i såväl Dalarnas län som i resten av landet kan fortsätta med sitt viktiga arbete att få fler barn och ungdomar i rörelse", fortsätter han.