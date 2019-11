Mina från Grycksbo mitt i brandinfernots Australien: "Skogsbranden är bara ett par mil bort"

Australien är drabbad av de värsta skogsbränderna på många år. Cirka 170 hem har redan brunnit ned på östkusten. Under helgen dog tre personer av bränderna.

Mina från Grycksbo bor i närheten av de värst drabbade områdena.

– Jag har bott i både Queensland och New South Wales. Just nu bor jag i en förort sydväst från Sydney som heter Glenfield. Jag har också delar av min mans familj i Queensland och vänner norr om Sydney.

Flera bränder i just de områdena är utom kontroll. Enligt de senaste rapporterna beräknas 86 bränder härja i New South Wales, varav 46 ännu var utom kontroll. I Queensland pågick 65 bränder under tisdagseftermiddagen.

– Närmsta branden ligger ett par mil bort i Royal National Park. Med en eldvarning som ligger på nivå katastrof och starka vindar kan det ändras snabbt. Det räcker med att någon bryter mot eldförbudet i närheten och en eld tar vid i den extremt torra vegetationen och så har man en krissituation, berättar Mina Hunter.

Hon berättar att skolor är stängda och att det är alarmberedskap.

– Vi har en sträcka med skog bakom vårat hus så visst är det nervöst.

På grund av alla bränder är brandkåren överbelastad.

– Myndigheterna har varnat för att den brandpersonal man har inte räcker till.

Om en brand uppstår i ens närhet måste man evakuera så fort som möjligt för man kanske inte får någon hjälp.

– Det var det som hände i helgen när tre människor dog. Evakuerar du inte i god tid kan man lätt bli fångad av elden.

I torkan, de höga temperaturerna och i den starka vinden rör sig bränderna mycket snabbt.

– I stort sett är hela kuststräckan mellan Central Coast norr om Sydney och Gold Coast söder om Brisbane pepprad med bränder och många nationalparker har stora skogsbränder, berättar Mina Hunter.

Temperaturen för resten av veckan kommer ligga lite lägre än gårdagens temperatur som var 38 grader.

– Igår kväll var himlen full av rök.

Mina och hennes familj hålla ständig koll på nyheterna och är beredda på det värsta.

– Vi tänker på de som förlorat sina hem likaså på alla djur, stora mängden koalor, som skadats eller dött under dessa extrema bränder.

I spåren av bränderna har diskussionen om klimatförändringar blossat upp i landet.

– Den är otroligt infekterad. Vissa tycker att tragedin utnyttjas på den politiska arenan och andra tycker att de varningarna vi haft om klimatförändring och skogsbränder blivit ignorerade av den sittande regeringen.

Det sista Mina Hunter berättar innan dagens bestyr är att en vattenbärande helikopter nyss störtade i Queensland.

– Regnet vi hoppas på ser inte ut att komma. Tyvärr. Däremot åskväder som kan starta mer bränder.