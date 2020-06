Mindre trupp än vanligt när KIK har bortapremiär: "Handlar om pandemin också"

Vid lunchtid på midsommardagen inleddes Kvarnsvedens IK:s resa söderut för årets första bortamatch. Nykomlingen Jitex tar emot Borlängelaget på Åbyvallen i Mölndal utanför Göteborg på söndag klockan 15, och avståndet till matchen gör att laget åker ner dagen före.

Det gör också att KIK kommer till spel med en mindre matchtrupp än i hemmapremiären förra helgen. Då var 18 spelare ombytta och redo för spel, nu blir det två färre.

– Göteborg är en av de där fyra resorna där vi tar en övernattning. Och vi åker bara ner med 16 spelare. Det är ett lite annorlunda upplägg, men vi kan inte bo på alldeles för många på hotell. Visst finns det ekonomi i det, men det handlar om pandemin också. Vi ska inte åka med mer folk än vad vi behöver. Vi kommer bara att vara fyra stycken i ledarteamet, vilket också är färre än vanligt, säger tränaren Fredrik Bengtsson.

Med bara 16 spelare på plats skulle KIK teoretiskt kunna låta alla som åker till Göteborg spela, eftersom man får göra fem byten den här säsongen. Men som Fredrik Bengtsson förklarade för Sporten i en tidigare artikel är det inget självändamål att göra alla fem bytena. Det finns en risk att det kan skapa osäkerhet i laget, tycker han.

Men i premiären, där Bengtsson gjorde sitt första byte redan i halvtid när han lät Irmeli Jonsson ersätta Moa Öhman, fanns alla anledningar att utnyttja regeln. Och tack vare att han gjorde det första bytet när han gjorde det, kunde Bengtsson faktiskt byta fyra gånger, trots att regeln säger att man får byta fem spelare vid tre tillfällen.

– Det är för att pausen inte räknas som ett bytestillfälle, det gäller bara under pågående spel. Och i den här matchen kände jag att det var läge att byta då eftersom vi låg under och vi inte hade haft någon energi i laget, säger han.

Irmeli Jonsson kom in och satte fart på KIK:s spel och sedan följde ytterligare fyra byten vid tre tillfällen, där Fredrik Bengtsson försökt ändra matchbilden.

– Man kan väl sammanfatta våra byten med tre ord. Det första var för att få in ny energi. Det andra för att vi började bli trötta och behövde få in pigga ben. De sista för att det inte riktigt hände något och vi ville forcera. Jag tycker att vi lyckades med att få in energi och pigga ben, men inte med forceringen på slutet. Där kunde vi varit mer tydliga, säger Fredrik Bengtsson.

Hur ser du på premiären med några dagars distans?

– Vi tycker väl att vi kanske kunde ha fått ett kryss med oss. Men vi för dåliga i första halvlek och då fick vi jaga i andra. Många spelare var besvikna på att vi inte kom upp i nivå och vi har pratat lite kring det där. Vi kan inte lämna ifrån oss ansvaret till varandra och får man chansen att starta, då måste man ta det ansvaret.

Just det senare är intressant i ett Kvarnsveden där en anledning att Fredrik Bengtsson känner sig trygg med att göra många byten är att det finns en bredd i truppen som gör att han faktiskt kan byta spelare utan att sänka kompetensen. Det öppnar för möjligheter att ändra i startelvan också.

– Precis så är det, det sitter 5–6 spelare på bänken som är hungriga och vill spela. Då vill man se sina kompisar på planen göra jobbet, annars blir man frustrerad.

Hur var det att spela match igen efter att inte ha mött eller ens sett några utomstående spela på tre månader?

– Jag ska inte gnälla, det är lika för båda lagen. Men jag tyckte mig känna en liten anspänning i laget, och det är väl vår uppgift i ledarteamet att se till att spelarna kan slappna av och lira. Det gäller att få dem att tänka att det bara är en match av 26. Men det är skönt att vara igång och kanske bra med ett uppvaknande.

Helgens motståndare, nykomlingen Jitex, beskriver Fredrik Bengtsson som ett ungt och bollskickligt lag med mycket speed och en vass trio på topp som kan överraska. Laget visade också prov på sin offensiva förmåga i premiären mot Morön, men föll ändå till slut med 3–4 efter att ha haft ledningen med 3–1.

Jitex offensiva kvaliteter gör att KIK-tränaren hoppas att hans lag ska vårda bollen lite bättre än senast.

– Du kan ju ta senaste matchen, där vi pratar om att det var offside på deras mål. Och absolut, det kanske det var. Men vi kan också strunta i det och titta på var situationen kommer ifrån. Vi tappar boll, de får en snabb omställning, backlinjen hinner inte falla och vi blir straffade, säger han.

– Kan vi vara mer noggranna så slipper vi det där. Vi visste att vi skulle ha mer boll än Mallbacken, men det handlar om vad man gör med bollen när man har den också. Vi måste vara mer effektiva.