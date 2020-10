Minnesord: Gösta Vestlund till minne

Gösta Vestlund 1913 – 2020.

Folkbildaren, tidigare undervisningsrådet vid Skolöverstyrelsen och hedersdoktorn Gösta Vestlund, har avlidit i en ålder av 107 år. Närmast sörjande är dottern Nina och sonen Lars med sönerna Erik och Gustav med familjer.

Gösta Vestlunds livsgärning sammanfattar en sekellång resa genom folkbildning och demokrati i Sverige. Efter uppväxten i Gagnef socken fortsatte skolgången i Borlänge då han ansågs ha ”läshuvud”. Tidiga år vid Sigtuna folkhögskola fick avgörande betydelse för hans syn på det demokratiska samtalets roll i folkbildningen. I början av trettiotalet bekämpade han som ung socialdemokrat nazister i den lokala bygden och i slutet av årtiondet ställde han sig på de judiska läkarnas sida vid Bollhusmötet i Uppsala. Studierna avslutades med en fil.mag. vid Uppsala universitet. Samtidigt undervisade han Olof Palme vid Sigtuna Humanistiska Läroverk.

Tiden som folkhögskollärare varvades med ett intresse för arbetslivets villkor. 1949 utgav han Arbetsglädjens problem som följd av en debatt om Folke Fridells böcker. Efter några år som rektor vid Tollare folkhögskola anställdes han 1956 vid Skolöverstyrelsen som folkhögskoleinspektör och senare som undervisningsråd.

I mitten av sjuttiotalet kunde Gösta Vestlund med Sida stöd utreda möjligheten att starta folkhögskolor i Tanzania. Det blev en stor framgång med idag 55 Folk Development Colleges och vänföreningen Karibu. Synen på alla människors lika värde visades också genom hans starka engagemang i handikapprörelsen. Under nittiotalet tog han initiativ till Föreningen för folkbildningsforskning som fortfarande verkar aktivt. En återkommande höjdpunkt för Gösta Vestlund var samtalen med unga människor om demokratins värde.

Från Gösta Vestlunds penna kom flera böcker och 1998 memoarerna Klassresa utan kupébyte: några livsminnen. 2006 mottog han Illis Quorum, åttonde storleken och invaldes 2015 i International Adult and Continuing Education Hall of Fame. Den svenska studiecirkeln borde bli ett Unesco världsarv hävdade han ofta. Genom sin unika livsgärning har Gösta Vestlund för evigt skrivit in sitt namn i svensk folkbildnings- och demokratihistoria. I dessa dagar, då nationalism och populism vinner mark, känns saknaden efter Gösta Vestlund extra tung.

Kenneth Abrahamsson, docent

Anna Ekström, utbildningsminister

Maria Graner, Folkbildningsrådet

Gerhard Holmgren, RIO

Linus Olofsson, Föreningen för folkbildningsforskning