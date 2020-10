Minnesord: Per Hedemo till minne

Till minne Per Hedemo 1952-2020, Nås och Deje.

Vår vän och mångårige medarbetare och allt i allo i Ingmarsspelen, Per Hedemo, har alltför tidigt hastigt gått bort.

Per har varit en ovärderlig kraft i Ingmarsspelen i Nås under många år. Han har skött marknadsföring och varit engagerad och drivande i Ingmarsspelens utveckling. Per skapade med sitt lättsamma och hjärtliga sätt en mycket positiv atmosfär i sina kontakter med publik, ensemble och utställare och fick på så sätt många vänner. Per skötte pyrotekniken - ibland med någon överraskning osynlig för publiken men överraskande för oss invigda. Pers vänkrets och kontaktnät var stort och sträckte sig långt utanför Dalarnas och Värmlands gränser.

Tomrummet efter Per är stort, men det ljusa minnet av Per kommer att länge leva kvar i Ingmarsspelen och i Nås och Deje.

Vännerna i Ingmarsspelen/Curt Tysk och Elis Wiklund